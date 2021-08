Le pouvoir des huiles végétales : l’huile de noyaux d’abricot pour régénérer la peau et illuminer le teint

Les huiles végétales sont de véritables trésors de la nature et chacune d’elles renferme des vertus singulières selon la noix, le fruit ou la graine dont elle est issue. Elles sont composées d’acides gras et de vitamines qui leur confèrent de multiples bienfaits pour notre santé comme le précise J.P. Zahalka dans son "Dictionnaire complet d’aromathérapie ".

L’huile de noyaux d’abricot est aussi recommandée pour soigner les cheveux secs ou pour les massages grâce au film non gras qu’elle laisse sur la peau et grâce à sa tolérance exceptionnelle : c’est une huile hypoallergénique.

L’huile végétale de noyaux d’abricot est riche en Oméga 9, Oméga 6, en caroténoïdes et en vitamine A . Sa composition lui confère des vertus exceptionnelles pour les soins de la peau et du visage. On l’apprécie également pour son pouvoir très pénétrant et sa haute tolérance cutanée. Cette huile est un excellent support pour les huiles essentielles au même titre que l’huile de macadamia comme l’indique J.P. Zahalka, Docteur en pharmacie .

Pour profiter des multiples vertus de cette huile bienfaisante, voici quelques recettes qui sublimeront votre beauté.

1. Pour illuminer le teint

Comme le souligne lacompagniedessens.fr, c’est la teneur en caroténoïdes de l’huile de noyaux d’abricot qui lui donne la faculté d’illuminer le teint et de lui redonner un très bel éclat. Sans se substituer à une crème solaire, l’huile de noyaux d’abricot prépare la peau à son exposition au soleil, facilite le bronzage et offre une légère action photo protectrice. Bien préparer sa peau et la protéger du soleil reste primordial.

Application : massez quelques gouttes d’huile de noyaux d’abricot sur votre peau matin et soir.

2. Pour les cheveux secs

Si l’huile d’abricot régénère la peau, elle est aussi une alliée pour le soin des cheveux ternes, secs et cassants. Elle permet de renforcer et de nourrir parfaitement la fibre capillaire en plus de rendre vos cheveux plus soyeux. C’est l’huile régénérante par excellence.

Application :

Démêlez correctement vos cheveux et appliquez l’huile sur l’ensemble de la chevelure en insistant sur les pointes. Massez le cuir chevelu. Laissez poser une à deux heures ou idéalement toute une nuit. Faites votre shampoing. Admirez le résultat !

Chaque huile végétale présente des bienfaits singuliers, découvrez-en 10 d’entre elles, riches de leurs propriétés singulières et qui sont indispensables en aromathérapie.