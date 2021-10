Le pouvoir des huiles végétales : l’huile de noisette pour la santé de la peau

Les huiles végétales sont de véritables trésors de la nature et chacune d’elles renferme des vertus singulières selon la noix, le fruit ou la graine dont elle est issue. Elles sont composées d’acides gras et de vitamines qui leur confèrent de multiples bienfaits pour notre santé.

L’huile de noisette, au parfum boisé, est bien plus qu’un condiment pour assaisonner nos salades, nos plats, pour pâtisser… D’ailleurs, on peut se faire plaisir sur-le-champ avec une recette gourmande de poires rôties au Sainte-Maure-de-Touraine, noisette et miel.