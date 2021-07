Le pouvoir des huiles essentielles : toutes les vertus de la menthe poivrée

Cette plante herbacée de la famille des Lamiacées a la particularité d’être une plante hybride car elle résulte du croisement entre deux espèces de menthe, l’aquatique et la menthe verte. Riche en menthol, on lui reconnaît une action très rafraîchissante et des propriétés antalgiques d’exception comme le met en avant passeportsanté.net. Si elle était cultivée au IXe siècle dans les jardins des couvents et des monastères d’Europe, sa provenance serait issue du nord de l’Afrique, du bassin méditerranéen, de l’ouest de l’Asie mais aussi de l’Angleterre.

L’huile essentielle de menthe poivrée a de multiples pouvoirs et s’intègre dans nos petits rituels du quotidien. On lui reconnaît notamment les propriétés suivantes comme énoncé sur le site lacompagniedessens :

Elle peut presque tout faire, la menthe poivrée est ou deviendra votre véritable alliée. Comme toute huile essentielle elle requiert cependant une grande vigilance pour son usage. Il ne faut pas perdre à l’esprit qu’une huile essentielle, c’est un concentré puissant de molécules aromatiques présentes à l’origine dans la plante distillée. Contrairement à l’hydrolat qui est une phase aqueuse chargée en molécules aromatiques en faible quantité. Demander l’avis de son médecin, du pharmacien ou d’un spécialiste en aromathérapie est là aussi, essentiel.

Après cette petite attention, et sous les recommandations de votre spécialiste, vous pourrez ensuite apprécier l’aide précieuse de cet élixir. Voici d’ailleurs quelques petites formules reprises par la compagniedessens pour soulager nos maux du quotidien :

1. Contre l’hypotension

Parce que cela aussi, elle le fait, elle vous stimule et vous redonne du peps en cas d’hypotension.



Pour adultes et adolescents : par voie orale, 1 goutte d’huile essentielle de menthe poivrée sur un support neutre à mettre sous la langue, 3 fois par jour, jusqu’à remise en forme.

2. Contre les maux de tête ou les migraines

C’est souvent un casse-tête ces moments de migraine et le petit geste au naturel qui peut nous soulager est souvent le bienvenu pour venir atténuer ces réels inconvénients.

Pour adultes et adolescents : par voie cutanée, 2 gouttes de Menthe Poivrée dans une huile végétale en massage sur les tempes et le front, dès que nécessaire. Soyez attentif à ne pas toucher les yeux.

3. Contre les nausées, le mal de transport, les vomissements

Des petits moments de solitude ! Et oui, quand on a la nausée, on tangue entre ça va aller… ou pas et, dans ce va-et-vient, un petit coup de pouce pour estomper ces sensations désagréables, on le veut vraiment bien.

Pour adultes et adolescents : par voie orale, 1 goutte d’huile essentielle de Menthe Poivrée sur un support neutre (sucre, miel, mie du pain…) à mettre sous la langue. Par inhalation : on respirera directement le flacon, dès que nécessaire.

4. En cas de rhume ou de rhinopharyngite

Pour adultes et adolescents : par voie cutanée, massez la face interne des poignets et la plante des pieds avec 1 ou 2 gouttes, matin, midi et soir. En inhalation : verser 1 ou 2 gouttes de Menthe Poivrée pures sur un mouchoir et respirer.

Vous n’avez aucun de ces petits désagréments de santé ? La bonne nouvelle. Par contre si vous êtes de ces malchanceux qui souffrent des allergies au pollen ? Pas de souci, on a en magasin un petit remède rien que pour vous issu du pouvoir de différentes huiles essentielles.

5. Pour une haleine fraîche

Avoir une haleine fraîche est important et pas uniquement lorsque l’on a un petit rencard mais pour notre confort quotidien. L’huile essentielle de menthe poivrée est là aussi de tout bon secours. On vous refile donc le tuyau pour mettre toutes les chances de votre côté au cas où vous auriez un p’tit rendez-vous.

Pour adultes et adolescents : par voie orale, 1 goutte d’HE de menthe poivrée sur un comprimé neutre à laisser fondre en bouche… Et vous voilà prêt(e).