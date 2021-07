Le pouvoir des huiles essentielles : le ravintsara dans tous ses états

Le ravintsara est décrit comme étant "l’arbre aux bonnes feuilles". Les Malgaches utilisent chacune de ses parties (l’écorce, les fruits, les feuilles) comme une panacée pour les affections les plus variées.

L’huile essentielle de ravintsara est quant à elle extraite spécifiquement à partir des feuilles. Elle est riche en cinéole, ce composé naturel et organique et offre un parfum frais et tonifiant très plaisant. Sa valeur thérapeutique est exceptionnelle comme le précise le Docteur en pharmacie J.P. Zahalka dans son dictionnaire complet d’aromathérapie. Selon lui, cette huile essentielle doit impérativement faire partie de notre trousse de pharmacie familiale.

Si l’huile essentielle de ravintsara est souvent mise en avant pour lutter contre les maux d’hiver, elle répond à de multiples besoins au fil des saisons.

Sa grande polyvalence au niveau de l’efficacité, de l’innocuité, de ses propriétés remarquables, de sa double assimilation par voie interne ou externe et de sa haute tolérance fait de cette huile essentielle l’une des plus intéressantes en aromathérapie. Elle est la star des huiles essentielles pour booster l’immunité mais aussi et notamment en cas de fatigue nerveuse, de déprime.

Partons à la découverte de ce petit trésor aux parfums si frais et toniques.