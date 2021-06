Le pouvoir des huiles essentielles : la lavande aspic et les coups de soleil

Le soleil nous apporte tant de bienfaits, il booste notre bonne humeur, il contribue à notre bien-être, il nous pousse à mettre davantage le nez dehors, il nous donne notre apport essentiel en vitamine D et de très belles couleurs. Cependant, le soleil peut aussi être notre pire ennemi. Si l’on s’y expose de façon trop intensive et sans protection, notre peau en paiera le lourd tribut et c’est l’ensemble de notre capital santé qui sera mis à mal.

Coups de soleil, éruptions cutanées et vieillissement de la peau sont les premières conséquences d’une surexposition ou d’une exposition prise à la légère.

Adopter les bons gestes avant, durant et après la prise du soleil est impératif pour se prémunir des petits bobos qui peuvent malheureusement devenir bien plus conséquents, voire dramatiques.

Lire aussi : 5 conseils pour préparer sa peau au soleil

Quelle huile essentielle sera votre meilleure alliée pour les coups de soleil ? Petit détour au cœur de l’aromathérapie pour découvrir celle qui nous viendra en aide.