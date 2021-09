Le pouvoir des huiles essentielles : l’eucalyptus radié

On dénombre plus de 600 espèces et variétés d’Eucalyptus. Cet arbre à croissance rapide, comme le souligne jardinage.lemonde.fr, se cultive principalement en Australie mais aussi en Espagne, au Portugal, en Amérique du Sud et en Chine. Certaines variétés aromatiques produisent des essences spécifiques c’est pourquoi différents types d’huiles essentielles d’eucalyptus sont proposés avec leurs vertus singulières.

L’huile essentielle d’eucalyptus radié d’odeur plus fine et de plus grande tolérance que l’eucalyptus globuleux serait l’un des antiseptiques les plus efficaces comme l’énonce Alix Lelief dans sa bible de l’aromathérapie.

Quelles sont les propriétés de cette huile essentielle, dans quels usages est-elle indiquée ? Partons à la découverte de cette essence spécifique d’eucalyptus sous les conseils d’experts en aromathérapie.