Le persil : sa vertu aphrodisiaque et ses bienfaits pour notre santé

Frisé, plat, tubéreux ou chinois, le persil dans tous ses états fait partie de la famille des apiacées et est une plante bisannuelle. Ce condiment parfume subtilement nos plats ou fait tout simplement office de garniture. En plus de son goût très doux et sucré, ce petit brin d’herbe regorge de nombreuses vertus pour notre santé.

Découvrons les bienfaits parfois insoupçonnés de cette plante pourtant si présente dans nos cuisines.