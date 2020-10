Le pays où l'on mange le plus au resto n'est pas la France !

Les Espagnols champions du repas pris à l'extérieur

Alimentés par leur gourmande culture des tapas qui engage les salariés à se retrouver autour d'un verre et d'une planche de croquettes de jambon, de patatas bravas et autres pintxos au moment de l'afterwork, les Espagnols sont loin de se priver d'aller au restaurant, sortant plus souvent que les Canadiens (3,8 fois), les Américains (3,6 fois) ou les Français (2 fois).

Pour autant, ils ne sont pas les plus dépensiers. Le ticket moyen d'un repas pris hors domicile s'élève à 8,6 dollars (environ 7,2 euros) en Espagne contre 15,5 dollars (environ 13 euros) pour les habitants des Émirats arabes unis, où l'addition est la plus élevée du panel.

Une sortie au restaurant s'avère aussi assez onéreuse au Royaume-Uni (15,1 dollars, soit environ 12,7 euros). La France se tient sur la troisième marche du podium des tickets moyens les plus élevés pour un repas pris en dehors de la maison avec une dépense à 12,4 dollars (soit environ 10,4 euros).

Mais puisque les Espagnols sont les plus assidus au restaurant, leur budget annuel est logiquement le plus important, soit 1.931 dollars (environ 1.630 euros). Par comparaison, les Américains laissent 1.820 dollars (environ 1.536 euros) et les Émiratis 1.584 dollars (environ 1.537 euros) aux restaurateurs. De son côté, la France est loin d'être la plus dépensière, avec une enveloppe annuelle à 1.319 dollars (environ 1.113 euros) par Français.