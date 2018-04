Le manque de sommeil encore une fois associé à un risque accru d'obésité infantile

Une vaste méta-analyse vient étayer l'hypothèse souvent évoquée selon laquelle les enfants et les ados en manque de sommeil augmentent leur risque d'obésité.

Des chercheurs de l'Université de Warwick, au Royaume-Uni, ont passé en revue les résultats de 42 études de population comprenant au total 75.499 sujets âgés de 0 à 18 ans.

La durée de sommeil moyenne des participants avait été évaluée selon différentes méthodes allant de simples questionnaires à l'utilisation de bracelets de suivi.

Les chercheurs ont séparé les sujets en deux groupes (les petits dormeurs et les autres) et les ont suivis pendant trois années.

Les personnes classées dans la catégorie des petits dormeurs étaient celles qui enregistraient des nuits plus courtes que les recommandations de la National Sleep Foundation britannique selon les âges.

Cette fondation nationale du sommeil recommande que les bébés entre 4 et 11 mois enregistrent entre 12 et 15 heures de sommeil, que les enfants de un à deux ans dorment entre 11 et 14 heures, que ceux âgés entre trois et cinq ans aient entre 10 et 13 heures de sommeil et que les jeunes de six à treize ans dorment entre 9 et 11 heures par nuit. On recommande par ailleurs aux adolescents (entre 14 et 17 ans) des nuits de 8 à 10 heures.

Il ressort de cette analyse que les petits dormeurs de tous âges prenaient plus de poids que les enfants et les adolescents qui dormaient suffisamment, et qu'ils étaient plus susceptibles (+58%) de devenir obèses ou en surpoids.

"Les résultats ont montré une relation cohérente selon tous les groupes d'âge indiquant que le risque accru est présent chez les enfants jeunes et plus âgés", a commenté le co-auteur Dr. Michelle Miller. Elle a aussi ajouté que "l'étude renforce le concept que le manque de sommeil est un important facteur de risque pour l'obésité, détectable très tôt dans la vie." Et de conclure que "le fait d'être en surpoids peut entraîner des maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2, qui est aussi en progression chez les enfants".

Les résultats de cette étude sont consultables (en anglais) dans la revue Sleep.