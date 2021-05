Le lait ne serait (finalement) pas si mauvais pour la santé

Jadis incontournable dans nos cuisines, le lait est devenu une substance controversée en quelques années seulement, alimentant désormais plus les débats que nos petits déjeuners. Mais sa réhabilitation semble bel et bien en marche. Une nouvelle étude internationale révèle que boire du lait ne serait pas néfaste pour la santé.

Allergies, digestion difficile, diabète, cholestérol, voire cancers : la liste des méfaits d'une consommation importante et régulière de lait ne cesse de s'allonger ces dernières années. Les études et les débats se succèdent pour pointer du doigt l'aliment star du petit déjeuner et des gâteaux de grand-mère, dont les ventes ont pourtant bondi en 2020, en plein confinement.

Plusieurs équipes de scientifiques de l'University of Reading, de l'University of South Australia ou encore de l'University College London se sont sérieusement penchées sur le sujet en menant une méta-analyse des données existantes sur un large échantillon, soit plus d'1,9 million de personnes.

Les chercheurs ont fait le choix d'adopter une approche génétique de la consommation de lait en examinant une variation du gène de la lactase associée à la digestion des sucres du lait, que l'on appelle lactose. Cela a permis d'identifier les personnes qui consommaient des quantités élevées de lait.