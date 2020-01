Le Hugmify : le plan dodo qui remplace le plan cul

Cet hiver, on range les sextoys dans le tiroir et on sort les plaids tout doux à câliner.

Et si les plaids ne vous suffisent plus, on tente le plan dodo !

De nombreuses études (plus ou moins scientifiques) parlent des avantages à faire des câlins :

déstresse,

donne confiance en soi,

remonte l'estime de soi,

lutte contre la dépression,

développe la générosité,

développe les liens sociaux

Et en plus, ça réchauffe et c’est moins cher que le radiateur.

Hugmify (fais-moi un câlin), a eu l’idée de créer une app qui permet de rencontrer des gens (mentalement équilibré) avec qui dormir et passer un moment doux mais non sexuel. Elle est en cours de préparation et risque de demander pas mal d’attention pour ne pas laisser n’importe qui s’inscrire. On imagine déjà toutes les dérives potentielles mais on trouve cet élan d’amour très beau.

Et le concept à l’air de plaire. Pas toujours besoin de passer par une app pour combler un manque !