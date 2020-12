Le fromage et le vin rouge permettraient de se prémunir contre les problèmes cognitifs

Un lien entre alimentation et acuité cognitive ?

On le sait, les aliments peuvent avoir un impact positif ou négatif sur certains aspects de notre santé. Une nouvelle étude met en évidence un lien entre alimentation et acuité cognitive dans les dernières années de vie. Et pour une fois, ce ne sont pas les fruits et les légumes - bien évidemment indispensables au quotidien - qui sont sous le feu des projecteurs, mais le fromage et le vin rouge. Cocorico !

Publiée dans le Journal of Alzheimer's Disease, cette étude menée par des chercheurs de l'Université d'Etat de l'Iowa s'est penchée sur les données de 1.787 adultes âgés de 46 à 77 ans à la fin de l'étude, au Royaume-Uni, via la UK Biobank. Les participants ont été soumis à un test d'intelligence spécifique dans le cadre d'un questionnaire sur écran tactile sur long terme avec deux évaluations de suivi. Le tout compilé et conduit entre 2006 et 2016.

Ils ont également dû donner des informations sur leur consommation d'aliments et d'alcool au départ et via deux évaluations de suivi. Cela concernait aussi bien leur consommation de fruits et de légumes que leurs habitudes en matière de viande, de poisson, de thé, de café, ou d'alcool (bière, cidre, vin, champagne).