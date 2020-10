Le business florissant des applis de suivi menstruel

"Si j’ai une baisse de régime ou une grande sensibilité, je vais ouvrir (l’application) et là je vais voir tout de suite si ça correspond à mon cycle", explique Marion.

Applis de santé féminine : 50 milliards en 2025

La "MenstruTech", voilà comment la journaliste spécialisée française Lucie Ronfaut a baptisé cette branche de la plus vaste "FemTech", le marché des services technologiques liés à la santé des femmes, qui pourrait peser 50 milliards de dollars en 2025 selon la société Frost & Sullivan.

De quoi attirer des investisseurs tels que Max Levchin, l’un des cofondateurs de PayPal, qui a lancé l’application Glow. A la sortie de l’application Santé (Health) d’Apple en 2014, le suivi des règles n’était pas prévu. Il a été intégré un an plus tard. Et depuis, les applications ont fleuri.

Certaines proposent essentiellement un calendrier. D’autres consignent la température ou des observations physiologiques, par exemple des sécrétions vaginales.

Une variété d’app presque infinie

Le design varie, tantôt forçant sur le rose, tantôt plus sobre. Tout comme les modèles économiques, allant de l’abonnement à la monétisation des données collectées dans des conditions plus ou moins transparentes, suivant l’adage bien connu du monde numérique : "Si c’est gratuit, c’est toi le produit".

Clue, start-up berlinoise lancée en 2013, revendique une démarche éthique : application de base gratuite avec une déclinaison payante, pas de vente de données à des annonceurs, collaboration avec des universités. Clue revendique plus de 12 millions d’utilisatrices, qui "ont tendance à valoriser l’image scientifique de l’application", explique Marion Coville, sociologue et maître de conférences à l’IAE de Poitiers.

Mais "il y a des risques que la recherche (rendue possible par ces données) se concentre sur des femmes entre 18 et 35 ans qui viennent plutôt des pays" économiquement avancés, profil type des utilisatrices de ces applications.