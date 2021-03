Le bonheur a un prix et il change en fonction des pays

Des scientifiques de l'université Purdue avaient précédemment déterminé qu' il fallait, en moyenne, 170.000 dollars (soit 144.000 euros) par an pour se sentir heureux dans la vie . Au-delà de cette somme, ce que vous gagnerez n'augmentera pas votre sentiment de bonheur et de satisfaction.

Le coût de la vie détermine la "prime de bonheur" d'un pays

Mais ce chiffre varie grandement si l'on vit au Japon ou au Burkina Faso. Une nouvelle étude, réalisée par Expensivity, s'appuie sur leurs travaux afin d'obtenir la "prime de bonheur" de 160 pays à travers le monde. Elle s'appuie notamment sur plusieurs indicateurs de pouvoir d'achat de la Banque mondiale, mais aussi sur le coût de la vie dans ces différents États.

Il s'avère que les Bermudes sont le pays où la "prime de bonheur" est la plus élevée, avoisinant 145.000 dollars (123.000 euros). Et pour cause, le coût de la vie y serait 147 fois plus élevé qu'à New York !

L'archipel d'Amérique du Nord est suivi par l'Australie et Israël, où il faut respectivement avoir 135.321 dollars et 130.457 dollars (soit 115.000 et 110.000 euros) pour espérer être heureux.