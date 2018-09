Le belge est 6,1 ans plus âgé que son âge réel

Le belge (mais il n'est pas le seul), en raison de son mode de vie actuel est plus âgé que ce qui est indiqué sur sa carte d'identité !

Différentes raisons simples à cela :

28% subissent régulièrement du stress

61% sont en manque de sommeil

48% ont un problème de surpoids

23% ne mangent pas sainement

pas sainement 31% font peu/pas d' activités physique

23% fument

Rien de très surprenant car tous ces problèmes sont devenus quotidiens et sont parfois même considérés comme normaux. Sauf que notre corps n'est pas au courant que c'est "normal" (parce que ça ne l'est pas) et ne suit pas notre rythme et nos dérives sanitaires.

Il est temps de se reprendre en main et d'essayer d'adopter une vie plus saine. Pourquoi? Parce que vous serez plus heureux! Une étude nationale menée par NN et l'UGent (dont on vous avait parlé ici) révèle que le bonheur peut se trouver dans 5 domaines : les relations sociales, le statut socio-économique, la santé, la personnalité et l'environnement. On ne peut pas agir sur chacun de ces domaines mais certains peuvent être modifié (en bien) par les individus eux-mêmes. Donc let's go!

Le domaine le plus simple sur lequel agir dès aujourd'hui : la santé. On arrête de fumer, on fait un peu de sport (pas tous les jours mais quelques fois par semaine) et, si possible, on le fait en groupe pour que la motivation et le plaisir qu'on en retire soit encore plus grands (parce qu'on agit également sur les relations sociales).

