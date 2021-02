La tendance "nolo" : le peu ou pas d'alcool fait des émules.

Alors que le "Dry January" touche à sa fin, la tendance nolo (pas ou peu d'alcool), séduit de plus en plus de consommateurs. Nombreux sont les "sober curious" avides de découvrir des breuvages alternatifs tout aussi festifs, mais sans alcool. Qu'est-ce que ça donne ?

Vous reprendrez bien un petit verre... sans alcool ? Face aux spiritueux, les boissons "nolo" ("no alcohol" ou "low alcohol") connaissent un franc succès. Le cabinet IWSR, spécialisé dans l'analyse du marché des boissons alcoolisées, s'est intéressé à cette tendance sans alcool.

Selon les chiffres, les ventes de boissons peu ou pas alcoolisées ont connu une progression de 20% entre 2017 et 2018 et de 30,5% entre 2018 et 2019. Et tout laisse à penser que ce marché ne va cesser de croître.