La pandémie a bouleversé nos habitudes de consommation !

Selon un sondage réalisé au sein de plusieurs pays, la pandémie et le confinement ont renforcé la conscience écologique des citoyens ainsi que leur attrait pour les modes de consommation numériques.

Depuis la pandémie, le nombre d'études sur les changements des habitudes de consommation des citoyens se multiplie. Un nouveau rapport compilant deux enquêtes d'opinion réalisées par le cabinet international d'audit PwC révèle que les comportements d'achat des consommateurs urbains a renforcé l'utilisation des dispositifs numériques et accru la quête du bien-être physique et émotionnel.

La première enquête a recueilli les réponses de 19 098 consommateurs de 27 pays ou territoires et de 74 villes entre août et septembre 2019 tandis que la seconde compile les réponses de 4 447 consommateurs de 9 pays ou territoires et de 35 villes entre avril et mai 2020.