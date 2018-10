La loi de l'attraction: quand on veut tout et tout de suite

Aaaah, la promesse d’être heureux tout le temps et d’obtenir tout ce qu’on désire… Une version moderne de la lampe magique d’Aladdin qui se décline en best-sellers psychologie depuis quelques années. Cela ne nous fait peut-être pas gagner au Lotto, mais cela améliore la qualité de vie, par sa focalisation sur les bonheurs de l’existence. Petite revue des lectures de la bibliothèque idéale…

La loi de l'attraction, c'est demander à l'Univers ce dont on a besoin, au travers de plusieurs techniques, comme la visualisation, les lettres, les voeux... mais de façon plus organisée. Un sujet toujours d'actualité, décliné dans plusieurs livres devenus des classiques.

Le plus célèbre : Le secret

Le secret, de Rhonda Byrne, est le livre qui a popularisé la loi de l’attraction jusqu’en livre de poche. Basé sur le principe qu’il faut visualiser et "vivre" ses désirs pour les rendre réels, le livre donne ses explications dans un format agréable à lire et délassant. Une bonne introduction au sujet, fourni avec plusieurs exemples, mais qui semble parfois simpliste.

Le plus passe-partout: La vie que je veux

Le Barefoot Doctor se concentre plus sur comment améliorer sa vie que sur la loi de l’attraction pure et dure. Le résultat est un grand succès de librairie depuis de nombreuses années, à tel point qu’il a été réédité en format "papier bible" pour tenir dans n’importe quelle poche.

On ne se prononcera pas sur les vertus de la loi de l’attraction, mais une chose est sûre: on est de meilleure humeur après avoir lu le livre et ça, c’est déjà bon à prendre !

Le plus scientifique: Transurfing

Vadim Zeland est physicien quantique et cela se sent. Son explication, qui va plus loin que la loi de l’attraction et se décline en mode opératoire pratique à partir du quatrième volume (il y en a cinq), est très détaillée et demande beaucoup de concentration. On vous recommanderait bien de sauter le premier tome, très théorique, mais au risque de ne pas tout comprendre pour la suite.

Ce qui crédibilise le livre, c’est le parcours scientifique de l’auteur. Ce qui laisse dubitatif, c’est que tout émane d’un rêve. À chacun de se faire sa propre opinion…

Le plus énergisant: Le zen et l’art d’être heureux

Chris Prentiss a passé la majeure partie de sa vie à étudier le I-Ching et le zen. Il n’aborde pas de façon directe la loi de l’attraction mais ses recommandations recoupent la même théorie : décider d’être heureux, ici, tout de suite, pour l’être aussi à long terme. Une lecture dont on ressort optimiste et plein d’énergie.