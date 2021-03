La lingerie ne va plus de pair avec la séduction.

Une arme pour séduire un homme ? On n'en parle plus. En enfilant leurs dessous ultra-confortables ou en mettant en scène un "surtif" comme une pièce mode, les femmes se libèrent des carcans.

"On n'est plus dans le premier degré de la séduction, on n'est plus là pour attirer le regard des hommes . Les femmes jouent autrement aujourd'hui", abonde Pascale Renaud, directrice artistique du film.

Un soutien-gorge "sport chic" est en dentelle noire de Calais sans aucune couture devant et à dos "cheminée" qui permet de bien répartir le poids et rester droite.

"Il y a une forte demande d'inclusivité, on essaie de ne plus retransmettre le modèle de la femme aux mensurations idéales", souligne Mme Chauchon.

Loin des push-up, en perte de vitesse, les formes et les tissus sont au service du rendu naturel : triangles et brassières qui aplatissent presque la poitrine, matières transparentes, coton bio...

Après #Metoo, "les photos de femmes-objets aux poitrines exhibées et fesses très marquées ne passent plus", souligne Brigitte Chauchon, directrice commerciale internationale de la maison Lejaby.

La nude fait un retour en force

Jadis perçu comme fonctionnel parce qu'invisible et anti-glamour, le nude (couleur chair) "est devenu beaucoup plus mode, on s'amuse à travailler la transparence, des petits dessins, on n'est plus seulement sur la maille opaque", soutient Stéphanie Pérèle, directrice de marque de la maison familiale Simone Pérèle.

Le modèle Orphée de la dernière collection "mixe le côté vintage et très moderne par le jeu des armatures cachées qui permettent le maintien sans la lourdeur visuelle", explique-t-elle dans les ateliers de la marque à Clichy, près de Paris.

Symbole d'une nouvelle séduction, un body noir est brodé de "Beauty comes from the inside" ("La beauté vient de l'intérieur"). Ce dessous peut se porter dessus, avec un costume trois pièces, des soutiens-gorges se superposent sur des chemises et T-shirts...

"La corseterie sort à la surface pour que les femmes osent, s'affranchissent des codes et vivent pleinement leur lingerie", conclut Stéphanie Pérèle.