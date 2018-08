La graine de chia… Une petite graine pleine de vertus

La graine de chia était déjà très appréciée des Aztèques. Aujourd’hui, on la retrouve dans de nombreuses recettes et elle est reconnue pour ses vertus.

Nous la retrouvons fréquemment dans nos assiettes. Appréciée depuis plusieurs siècles, notamment au Mexique, la graine de chia a mis plus de temps à être reconnue en Occident pour ses bienfaits.

Populaire tartidevement

La culture de la graine de chia aurait commencé dans la région de Teotihuacan, au Mexique, il y a 2 600 ans.

Plus qu’un aliment pour agrémenter un plat, cette petite graine faisait partie des aliments de base de cette civilisation.

Elle était même utilisée pour soigner les infections ou encore donner de l'énergie aux chasseurs et aux soldats.

Pourtant, il faudra attendre les années 1990 pour que ses bie hnfaits soient reconnus en Occident et pour que cette graine remplisse les rayons des magasins.

Toute petite et pourtant…

Fruit de la salvia hispanica, une plante herbacée, la graine de chia est principalement cultivée en Amérique latine et en Australie.

Son goût assez neutre se marie avec tout : salade, yaourt, jus, gâteaux ou encore pléthore de plats...

Mais cette petite graine possède aussi de nombreuses propriétés pour la santé.

Elle contient en effet 35 % de lipides riches en omega 3 mais aussi neuf acides aminés essentiels. Sa forte teneur en protéines, en calcium, en magnésium ou encore en fer fait d’elle un aliment bénéfique pour la peau, les cheveux et même la mémoire. De plus, cette forte teneur en acides gras essentiels rend la graine de chia très efficace pour réduire les excès de cholestérol.