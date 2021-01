La danse, une source de bien-être et de bonheur à ne pas négliger.

Considérée comme un véritable défouloir, la danse nous manque depuis le début de la crise sanitaire, et plus encore depuis la fermeture des salles de sport, bars et boîtes de nuit. Une écrasante majorité de Français affirment que la danse est un moyen idéal pour évacuer le stress et la pression, et qu’elle apporte également bien-être mental et bonheur.

Pour neuf personnes sur dix, la danse améliore l’humeur et a un impact positif sur le niveau de stress, d’après un sondage réalisé par OnePoll pour Zumba.

