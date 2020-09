La crise sanitaire a aussi des conséquences sur votre sommeil.

Même les enfants ont du mal à trouver le sommeil

On le sait, le sommeil est indispensable pour maintenir une bonne santé physique, tandis que les difficultés d'endormissement, les nuits agitées, et davantage encore les insomnies, peuvent nuire à votre organisme, votre concentration et votre qualité de vie. Et pourtant vous êtes nombreux à compter les moutons, longtemps, voire très longtemps, avant de pouvoir tomber dans les bras de Morphée.

Plus de 8 Français sur 10 (82%) affirment avoir des difficultés à s'endormir le soir. Un problème qui ne touche pas que les adultes puisque les enfants rencontrent les mêmes difficultés, selon 64% des parents sondés.

Plusieurs facteurs, souvent propres à chaque personne, sont responsables de ces difficultés à trouver le sommeil. Mais il y en a deux qui, ces derniers temps, perturbent davantage le sommeil des Français : les changements de rythme et la crise sanitaire.