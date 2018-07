La cannelle: cette épice magique

Très appréciée pour sa saveur parfumée, la cannelle est connue depuis l'Antiquité comme substance végétale aromatique et provient de l'écorce interne du cannelier.

Même si elle est utilisée dans la cuisine pour différentes recettes, elle est également riche en antioxydants potentiellement bénéfiques pour la santé. De ce fait, elle rentre dans la composition de divers produits cosmétiques et dentaires. Cap sur cette épice aux vertus magiques : tout ce qu'il faut savoir pour l'intégrer dans vos rituels beauté, mais aussi comme remède à certains troubles de santé.

Beauté naturelle : les secrets de la cannelle

Repulpant : Partant du principe que la cannelle est fréquemment utilisée dans les produits repulpant pour les lèvres, commencez par en glisser une pincée dans votre gloss ou votre baume pour un effet pulpeux. Vous pouvez en faire un baume à lèvres en mélangeant la cannelle avec un peu de vaseline jusqu'à obtenir une pâte compacte et homogène. Appliquez ce mélange sur vos lèvres pendant 10 minutes et rincez-les ensuite à l'eau avant d'utiliser un onguent hydratant.

Rides et cernes : En fonction de l'âge, la cannelle peut être usée pour combler les rides, masquer les cernes, contrôler la production de sébum ou lutter contre l'acné. Bref, c'est votre allié pour la peau. Mélangée à une cuillère de miel pour en faire un masque, cet ingrédient antimicrobien révèle ses pouvoirs antiseptiques pour vous offrir une peau plus lisse, débarrassée des impuretés.

Cheveux : L'astuce beauté surprenante est l'utilisation de la cannelle pour prévenir la chute des cheveux. Préparez un masque en mélangeant votre épice avec du miel, de l'huile d'olive et du jaune d’œuf. Il est à poser sur cheveux mouillés, temps d'action : 10 à 15 mn et le tour est joué. Pour obtenir des résultats visibles, il est recommandé d'appliquer ce masque une fois par semaine. Vos cheveux seront soyeux et beaucoup plus forts.

Haleine : Un bain de bouche correctement préparé à base de cannelle vous permettra de combattre la mauvaise haleine. Faites bouillir l'eau, avec cinq bâtons de cannelle, pendant 5 minutes. Laissez reposer jusqu'à refroidissement total et conservez le mélange au réfrigérateur. Effectuez chaque jour un bain de bouche naturel avec cette infusion pour une haleine plus fraîche et saine.

Profil Santé, les bienfaits d'un remède naturel

La première bonne nouvelle est que la cannelle fait perdre du poids : elle accélère le métabolisme et fait diminuer l'anxiété ainsi que le besoin de manger du sucre. De plus, elle régule le niveau de glucose dans le sang et vous aide à éliminer l'excès de liquides et de graisses de l'organisme. Prenez-la avec un peu d'eau chaude entre les repas.

Autre atout : elle augmente les défenses immunitaires. Le mélange avec du miel par exemple agit comme un antibiotique. En réchauffant le corps, il permet d'éviter les maladies causées par des virus ou par des bactéries. La vraie cannelle combat efficacement plusieurs désordres, stimule l'organisme, revitalise et apaise. Grâce à propriétés antioxydantes, elle améliore l'état des articulations et traite aussi bien arthrose qu'arthrite. Consommer cette épice magique avant les repas vous aide à améliorer la digestion et combattre l'acidité gastrique.

Besoin d'un coup de pouce pour affronter des périodes de dur labeur ? Prenez une cuillerée du mélange cannelle-miel à jeun de préférence. Ce mélange donne de l'énergie et supprime la fatigue. Il limite les dégâts occasionnés par le temps dans les tissus. Il ne serait donc pas exagéré de dire qu'il rajeunit l'organisme intérieurement et extérieurement !

En définitive, chaque fois que vous mettez cette épice quelque part dans votre assiette, vous faites une faveur à votre corps. Il ne vous reste plus qu'à dénicher une bonne adresse pour vous approvisionner en cannelle biologique d'excellente qualité, à vos recettes !