La caféine, une addiction silencieuse à arrêter ?

Dans un podcast réalisé par The Guardian, un journaliste explore les effets de la caféine sur son métabolisme et son absence, lors d'un sevrage, comme s'il s'agissait d'une drogue. Intitulé "L'invisible addiction", il démontre que celui que l'on consomme chaque matin ne serait pas si inoffensif que ça … Alors, drogue ou pas drogue ?

Dans un podcast réalisé pour le compte du média britannique The Guardian, le journaliste Michael Pollan a voulu explorer sa relation à la caféine. Ses troubles du sommeil ou de l'irritabilité avaient déjà mis la puce à l'oreille de ce mordu de café.

Jusqu'à présent, les scientifiques s'étaient montrés plus que rassurants, voire même positifs quant au breuvage. Bon nombre d'études suggèrent même que la consommation régulière de café diminue les risques de cancer du sein, de la prostate ou du côlon, de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de la maladie de Parkinson. Mais d'autres études en cours aux universités de Liège et de Gand se demandent si le café n'est pas cancérigène.

Plus étonnant encore, la boisson aurait un effet positif sur la démence et peut-être même sur la dépression et le suicide (des données qui s'inversent dès que l'on dépasse huit tasses par jour). Loin d'être un ennemi, le café serait alors un allié pour notre santé.