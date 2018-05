Dans le vaste monde de la beauté, l'idée que l'apparence est indissociable du vécu fait son chemin. Selon cette approche, notre façon de paraître ne peut être détachée des sensations et des émotions, ni des relations aux autres et à l'environnement. Cap sur ce concept, qui fera non seulement du bien à votre corps, mais aussi à votre esprit!

Une philosophie de l'harmonie La beauté holistique - © CoffeeAndMilk - Getty Images En réalité, ce mot n'a rien de nouveau, il vient du grec "Holos", qui signifie le "Tout". Donc, le concept de beauté holistique tend à prendre en considération tous les paramètres physiques, émotionnels et spirituels qui constituent une personne et les assembler en harmonie pour donner une image plus belle, plus nette et plus rayonnante. Si on y réfléchit bien, ça coule de source. Quand on s'accepte tel que l'on est, on finit par s'aimer et quand on s'aime, on prend soin de soi, et quand on dit prendre soin de soi, ce n'est pas se maquiller et se pomponner seulement, mais c'est aussi, bien se nourrir, bien dormir, et bien se traiter.

Etre en phase avec sa beauté intérieure La beauté holistique - © fizkes - Getty Images/iStockphoto On pratique la pensée positive, on prend le temps et on vit dans l'instant. On se regarde dans le miroir avec bienveillance, on rit de ses défauts sans méchanceté, jusqu'à apprendre à les aimer. On est exigeante dans la qualité de nos relations avec les autres, mais tolérante envers leurs petits travers innocents. On profite, surtout, de chaque instant de calme, dans le bus ou dans le bain, pour fermer les yeux et respirer profondément. On prend le temps de ressentir le vent dans les cheveux en marchant, nos propres mains sur la peau en appliquant une crème, les muscles qui s'étirent le matin au réveil... Les accessoires les plus efficaces de la beauté holistique? Pensée positive, yoga, méditation, alimentation saine et sommeil de qualité, plutôt que les crèmes hors de prix!

Le minimalisme vous fera du bien La beauté holistique - © PeopleImages - Getty Images Oubliez le "tartinage" et la superposition de crèmes, sources de stress supplémentaire pour votre peau. Deux soins par jour sont largement suffisants, hors maquillage ou protection solaire. Préférez le minimalisme qualitatif avec des soins multi-bénéfices et concentrés en principes actifs. Plus vous superposez de produits, moins ils pénètrent dans la peau. Prenez aussi le temps de vous offrir un généreux massage, réalisé en conscience pour ressentir la sensation veloutée sous vos doigts, l'effet cocooning sur votre peau, la délicate odeur de votre crème et une sensation de bien-être qui se propage dans tout votre corps.

Le cocooning en toute discrétion La beauté holistique - © Tassii - Getty Images Certes, pour le corps, l'hydratation prime mais, pourquoi ne pas appliquer en alternance une crème corporelle divinement parfumée dont la texture voluptueuse est un délice? Leurs formules, sophistiquées, ont été travaillées pour atteindre une légèreté olfactive et sensorielle qui reste discrète. On retrouve le plaisir de se parfumer pour soi, sans laisser de sillage tapageur mais en étant enveloppée de sa senteur préférée.