"L'endométriose m'a détruite" : vers la lente fin d'un tabou

Elle concerne près de 200 millions de femmes dans le monde mais est longtemps restée taboue: maladie chronique liée aux règles, l'endométriose commence à être prise en compte par les autorités, grâce à la libération de la parole des femmes.

Lire aussi : Un podcast pour briser les tabous de l'endométriose

Cette maladie a de nombreuses conséquences sur la vie sociale et professionnelle des patientes et bien que des millions en souffre, elle reste encore aujourd'hui méconnue, tant du public que du corps médical qui met parfois du temps à déclarer la maladie. De nombreuses études sont régulièrement mises en avant pour prévenir le public du problème et pouvoir s'informer, comme par exemple l'étude expliquant que les filles grandes et très minces risqueraient plus l'endométriose à l'adolescence.

La médecine s'intéresse également de plus en plus au problème et des trouvailles sont faite pour tenter de soulager et guérir les femmes qui en souffrent, comme cette méthode de la nanomédecine qui permettrait de détruire les lésions provoquées par l'endométriose.