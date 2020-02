L'Écosse rend les produits d'hygiène féminine gratuits pour toutes lors d'un vote historique

On n’en parle pas assez mais les menstruations peuvent affecter de nombreux aspects de la vie d’une femme, en particulier si elles doivent faire face à des problèmes supplémentaires tels que le sans-abrisme, des relations abusives ou des problèmes de santé comme l’endométriose.

Au Royaume-Uni, une écolière sur 10 qui n’a pas les moyens d’acheter des produits menstruels et une sur sept a du mal à se payer ces produits, qui peuvent coûter jusqu’à 8£. Le stress de ne pas savoir si elles vont pouvoir s’acheter des serviettes ou des tampons peut avoir un impact très néfaste sur le bien-être et l’éducation des jeunes femmes. Selon les statistiques de Bodyform , 49% des filles britanniques ont manqué une journée scolaire à cause de leurs règles.

Une nouvelle loi révolutionnaire

L’Écosse vient d’adopter une législation révolutionnaire grâce à laquelle les produits menstruels tels que des tampons et des serviettes hygiéniques seront fournis gratuitement, allégeant ainsi un fardeau qui pèse sur tant de femmes chaque mois.

C’est Monica Lennon qui a présenté le projet 'The Proposed Sanitary Products (Free Provision)' en vertu duquel les ministres seront désormais légalement tenus de développer un système universel pour fournir des produits gratuits à tous ceux qui en ont besoin. Les écoles, les collèges et les universités auront également l’obligation légale de fournir des produits gratuits dans leurs toilettes et les ministres écossais pourraient également inviter d’autres organismes de services publics à leur emboîter le pas.

L’Écosse n’en est pas à sa première action à ce sujet puisque les collèges et les universités proposaient déjà en 2018 des tampons et d’autres produits d’hygiène féminine grâce à un financement de 5,2 millions de livres sterling du gouvernement écossais. Selon BBC News, 4 millions de livres sterling supplémentaires ont été débloqués pour étendre la disponibilité à d’autres lieux publics, et 50.000 £ supplémentaires ont été allouées aux clubs sportifs.