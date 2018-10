L'automne : la meilleure saison pour trouver l'amour

L'explosion d'amour a une saison préférée : l'automne. La science vient rectifier l'information qui dit que le printemps est la saison de l'amour. Vous allez comprendre pourquoi avec une preuve par trois !

1. Les résultats d'une étude publiée dans Perception (2008) disent que lors des baisses de température, les hommes seraient plus attirés vers les femmes. Durant cette saison, ces dernières deviennent plus séduisantes et attisent de plus en plus leur curiosité.

2. Une étude menée en Norvège (2002) montre qu'en automne, la libido est boostée par un pic de testostérone.

3. Virtuellement, une étude menée sur les changements de statuts sur Facebook affirme que la plupart des couples se forment en automne.

Profitez alors de cette saison et aimez-vous les uns les autres !