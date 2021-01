Journée internationale des câlins : comment se faire des câlins en pleine pandémie ?

Est-ce un hasard si trois jours après le "Blue Monday" – la journée la plus déprimante de l’année – nous fêtons la journée mondiale du câlin ? Pas si sûr. Car il se trouve que le câlin a des superpouvoirs antidépresseurs et déstressant. A tel point qu’on pourrait presque remplacer le célèbre adage "An apple a day keeps the doctor away" (en français : "Une pomme par jour éloigne le médecin") par "A hug a day keeps the doctor away" ("Un câlin par jour éloigne le médecin") !

Après l’année qui vient de s’écouler et le confinement qui n’en finit pas, tout le monde aurait bien besoin d’un gros câlin. Mais est-ce sans risque ? Ça dépend comment on le fait et surtout… avec qui !