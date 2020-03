Intégrer Harvard gratuitement pendant le confinement, ça vous tente ?

Si vous vous êtes toujours demandé ce que ça fait d’entrer dans une prestigieuse université : c’est le moment, c’est l’instant ! Vous pouvez désormais suivre virtuellement et gratuitement des cours dans les huit écoles réputées difficiles d’accès qui composent l’Ivy League : Brown, Columbia, Cornell, Dartmouth, Harvard, l’Université de Pennsylvanie, Princeton et Yale.

Plus de 450 classes ont été créées, dans des domaines tels que "Data Science", "Business", "Health and Medicine", "Mathematics", "Engineering" ou encore "Art and Design" et "Personal Development". Que vous pensiez à vous reconvertir professionnellement ou juste pour vous divertir, c’est une chance à ne pas laisser passer ! Plus d’infos ici (en anglais)