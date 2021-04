Insomnie : ces aliments qui vous aideront à dormir

Nous continuons notre série sur le sommeil et ces astuces qui vous aideront à reprendre un cycle reposant. Après les habitudes alimentaires qu’il faut éviter avant d’aller dormir , voici ceux que vous devriez privilégier afin d’avoir un sommeil le plus réparateur possible.

Les kiwis

Les kiwis, verts ou jaunes, contiennent de nombreuses vitamines et minéraux, notamment les vitamines C et E ainsi que le potassium et l’acide folique. De plus, source d’antioxydants et de sérotonine, ils améliorent l’endormissement, la durée et l’efficacité du sommeil comme le rappelle Sleepfoundation.