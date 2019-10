Ils marchent 100 km pour venir en aide aux personnes atteintes d'un handicap

CAP48, depuis toujours, invite à changer le regard que nous portons sur le handicap en rappelant que derrière chaque handicap se trouve un individu à part entière avec, chaque année, une emphase sur une problématique précise : une personne qui fait face à des difficultés (1990), qui a des talents artistiques (2004), qui a des compétences professionnelles (2006), qui n’a pas besoin de pitié (2007-2008), qui peut être belle et sexy (2010), qui peut avoir de l’humour (2012-2013), qui a un entourage précieux (2014), qui a le droit d’aller dans l’école de son choix (2015), et qui a souvent rencontré le handicap au cours de sa vie (2016), sans pour autant être réduit à son handicap (2017-2018).

Une marche de 100 km pour appeler aux dons

Le but : récolter 100.000€ en se faisant parrainer en ligne pour financer des projets importants. En 60 ans, CAP48 a financé plus de 3.600 projets en Wallonie et à Bruxelles.

Les 12 et 13 octobre, des équipes Info et Radios de la RTBF, dont notamment Eric Boever (Info), François Heureux et Walid (La Première), Carlo de Pascale et Julie Compagnon (VivaCité), Dominique Ragheb (Classic 21), démarreront de Jodoigne à 14h30 et parcourront 100 km de jour comme de nuit. Un arrêt est prévu au Château Pastur où il y aura des animations Tarmac et des stands locaux : tout le monde est le bienvenu ! Leur arrivée à Liège sera saluée par tous les participants de la Grande Soirée CAP48.

