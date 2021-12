Idées cadeaux : la collection Lush pour les fanatiques des bains cosy

Noël approche et le besoin de cadeaux se fait sentir de plus en plus pressant. Pour tous ceux qui n’ont jamais d’idées mais qui ont quelqu’un dans leur entourage qui adore les bains, voici des idées à mettre sous le sapin (qui sentira bon du coup). À chaque fête, Halloween, Noël, Pâques, Lush nous régale d’une collection spéciale. Si d’habitude on n’en parle pas, cette année est différente et on a besoin de mettre du cosy, de la couleur, des odeurs qui rassurent dans notre salle de bains. Si vous avez la fibre créatrice et diy, vous pouvez créer vous-même des boules de bain (on a d’ailleurs des recettes à vous proposer) mais si, comme nous, vos dix doigts sont maladroits et votre fibre du bricolage est inexistante, vous pourrez vous rabattre sur la collection hiver de Lush. Les points positifs des produits Lush : 100% vegan avec de jolis emballages cadeaux écoresponsables fabriqués à partir de papiers ou cartons 100% recyclés et recyclables. Ou même avec des foulards (vintage et remis à neuf) pour faire des emballages originaux avec la technique japonaise du Furoshiki.

Les cadeaux à moins de 20 euros

On n’a pas toujours un budget immense pour Noël ou alors vous voulez trouver un petit cadeau surprise en plus de ce que vous avez déjà prévu. On vise budget maximum 20 euros et on fait plaisir !

© Lush



Sweet Christmas

Coffret cadeau – 11,50€ Bombe de bain Butterbear

Pain moussant Snow Fairy (100g)

© Lush



The Night Before Christmas

Coffret cadeau – 12,50€ Bombe de bain Twilight

Bombe de bain Sleepy Bear

Les cadeaux à moins de 30 euros

© Lush



Have a Hippo Christmas

Coffret cadeau – 21€ Bombe de bain I Want A Hippopotamus For Christmas

Bombe de bain Butterbear

Bombe de bain Snowman Dreaming

Bombe de bain Sleepy Bear

© Lush



Dreaming of Christmas

Coffret cadeau – 21€ Sleepy Crème hydratante 50g

Yog Nog Gel douche 100g

Comfort Zone Bombe de douche

Nos coups de cœur Noël et intemporel