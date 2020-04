HIIT : des exercices de coachs anglophones.

L'athlète britannique Natacha Océane, habituée des courses Iron Man, utilise sa chaîne YouTube pour partager des vidéos approuvées pour un athlète olympique . L'une de ses vidéos les plus récentes, une séance de HIIT de 20 minutes sans matériel, permet de se dépenser sans déranger ses voisins car elle est garantie sans bruit . Il ne vous faudra qu'un espace pour votre tapis de sport et suivre Natacha dans ses mouvements. Et très important, dans les temps de récupération inclus entre chaque exercice.

FitnessBlender

Le couple Daniel et Kelli sont des coachs personnels à l'origine de la chaîne FitnessBlender, qui fait la part belle aux exercices fractionnés. Ils proposent de nombreuses vidéos et ont mis à jour les exercices depuis le début du confinement pour varier les plaisirs. La vidéo "Intense at Home HIIT" est une bonne option car elle ne requiert pas de matériel et comprend à la fois des échauffements et des étirements en fin de séance, ainsi que des alternatives plus faciles pour les débutants.