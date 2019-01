Habitat thérapie : 6 conseils pour améliorer votre sommeil

Si vous avez un sommeil perturbé, agité, que vous êtes souvent fatigué au réveil, voici 3 conseils de l'habitat thérapeute Annie Detheux, chroniqueuse de l'émission Vis Ta Mine !

Commençons par une petite définition de ce qu'est l'Habitat Thérapie : "elle a pour but d'assainir les lieux de vie (habitation, entreprise, commerce...). Elle permet aussi de décoder l'influence de la forme du bâtiment, de la décoration, de la disposition du mobilier, des couleurs, des odeurs...".

Elle nous rappelle également l'importance de choisir une déco qui nous ressemble afin de booster et de bien faire circuler les énergies.

En ce qui concerne le sommeil, voici quelques règles à respecter pour en avoir un de qualité :



1. Orientation du lit

Pour un bon sommeil il est important d'orienter la tête de votre lit vers le Nord, le Nord-Est, l'Est ou le Sud-Est. Jamais à l'Ouest ni au sud-Ouest, qui perturbe votre concentration. Ce n'est pas pour rien que l'expression "avoir la tête à l'Ouest" existe.



2. Le mur

Pour avoir la conscience tranquille et ne pas réveiller vos instincts de survie primaires, il est très important de mettre la tête de votre lit contre un mur plein. Pas une porte, même condamnée, ni au milieu de la pièce, car les restes de notre vie préhistorique reviendront à la charge en nous disant qu'un danger peut toujours venir de par cette faible protection et votre sommeil en sera perturbé.

Si vous dormez avec la tête contre un mur plein, mais que la porte est juste à côté de vous, mettez un écran entre la porte et votre tête de lit afin que le "danger potentiel" doive faire un écart avant de vous atteindre.



3. Les appareils électriques

Vous en avez déjà entendu parler, ce n'est pas bon de dormir avec des appareils électriques à proximité. Pourquoi ? Parce que les champs électromagnétiques perturbent nos cellules, les chatouillent et nous empêchent d'être complètement au repos. On optera donc pour un réveil à piles, une lampe à accus ou avec des suspensions venant du plafond. En ce qui concerne votre smartphone, ne le faites surtout pas charger dans votre chambre, et s'il fait office de réveil, mettez-le en mode avion.



4. Le linge de lit : zen

Optez aussi pour un linge de lit aux couleurs unies ! Cela vaut surtout pour les enfants. En effet, trop d'imprimés sur les oreillers trouble le sommeil des petits. Sur la couette, ça ne pose pas trop de problème.



5. Faire table (de nuit) rase

Avoir 5 livres sur la table de nuit, des bijoux... (bref, du désordre) perturbe également le sommeil. Ne gardez que le livre que vous lisez en ce moment à côté de vous et rangez le reste.



6. Pas de miroir ni d'autres surfaces réfléchissantes dans la chambre

Avoir des meubles laqués, des miroirs et autres surfaces brillantes là où dort ne laissera pas notre esprit tranquille également. Inconsciemment, vos mouvements réfléchis dans ces surfaces enverront des informations à votre cerveau lui disant qu'il y a une seconde personne dans votre pièce, même si vous savez pertinemment que ce n'est pas vrai. Ça ce sont toujours les restes de ces vieux réflexes de survie.