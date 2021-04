Gueule de bois : la recette magique des Mexicains, le menudo !

Si le remède miracle à la gueule de bois à base de L-Cysteine n'est pas encore totalement approuvée par la communauté scientifique, il vous faudra bien essayer d'autres options ! Et si les remèdes habituels ne fonctionnent pas alors pourquoi ne pas tenter la version mexicaine ?

Si vous avez mal au ventre, mangez des tripes ! On est d'accord avec vous, ça semble contre-intuitif...

Tripes et piments pour lendemains de soirées trop arrosées

Vous trouvez la méthode bizarre ? C'est pourtant celle des Mexicains qui, lorsqu'ils boivent trop d'alcool, épongent le lendemain par un "menudo".

Ce mot intraduisible désigne une soupe dans laquelle on a fait bouillir longuement (au moins pendant trois heures) des tripes de bœuf dans un bouillon relevé de piment rouge. Une variante veut que l'on y inclue également des pieds de porc. On ajoute du maïs "cacahuazintle", dont le goût se situe entre le maïs jaune et le pois chiche.

La soupe est ensuite servie dans un plat creux et relevé de jus de citron vert, comme souvent au Mexique, d'oignons ciselés et surtout, d'origan séché.

Pour l'anecdote, "menudo" est aussi le nom du boys band qui a fait connaître le chanteur portoricain Ricky Martin.