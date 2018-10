Grossesse: les huiles essentielles qui apaisent les maux

En les utilisant avec parcimonie et précaution, certaines huiles essentielles inoffensives peuvent combattre efficacement les maux de la grossesse et parfois éviter la prise de médicaments.

A partir du moment où elles sont utilisées par voie externe exclusivement, certaines huiles essentielles peuvent accompagner la grossesse en soulageant certains maux. Le mode d'administration le plus adapté est l'inhalation sur un mouchoir, l'oreiller ou l'application locale sur quelques zones ciblées du corps comme les poignets, le plexus solaire ou en massage sur les jambes. On évitera le ventre qui abrite le bébé.

En règle générale, les femmes enceintes peuvent utiliser des huiles essentielles aux agrumes et aux parfums légers. Par exemple, l'essence de citron procure beaucoup d'apaisement et ne présente aucun danger lors de la grossesse, à condition d'en verser une goutte sur un mouchoir en papier, une manche de chemise ou un col.

Pour combattre le stress, l'huile essentielle d'orange agit, comme le citron, sur le système émotionnel, apaise et favorise le sommeil. Dans le même objectif, les huiles essentielles de pamplemousse, petit grain bigaradier, marjolaine, camomille romaine et de bergamote sont également inoffensives.

Pendant le premier trimestre de la grossesse, caractérisé par des nausées handicapantes pour de nombreuses femmes, l'huile essentielle de gingembre permet de traiter les symptômes. On peut déposer deux gouttes sur la taie d'oreiller le soir pour prévenir les nausées du lendemain matin, conseille Danièle Festy, ex-pharmacienne, spécialiste des huiles essentielles et auteur du livre "Se soigner avec les huiles essentielles pendant la grossesse". Autre ordonnance naturelle, une goutte d'huile de citron sur un comprimé neutre ou un peu de miel, à laisser fondre sous la langue 3 fois par jour.

Quant aux brûlures d'estomac et les remontées acides qui apparaissent principalement au cours du deuxième trimestre de la grossesse lorsque le bébé, plus gros, appuie sur l'estomac, la camomille romaine et l'estragon seront indiquées en application sur le plexus solaire. La prise d'argile verte illite agit par ailleurs comme un pansement gastrique.

A partir du 4e mois uniquement, on peut utiliser l'huile essentielle d'eucalyptus citronné (une goutte), de lavande vraie (une goutte) et un macérât huileux d'arnica : cinq gouttes pour soulager les douleurs lombaires et la sciatique en massant localement la zone sensible, deux à trois fois par jour sur une durée maximale de cinq jours.

Pour stimuler la circulation lymphatique mise à mal pendant la grossesse, le cèdre de Virginie, le cyprès, le citron, le citron vert, le pistachier lentisque ou encore le genévrier permettent de réduire les sensations de jambes lourdes et les œdèmes. Les huiles végétales que l'on peut leur associer sont idéalement l'huile de macadamia et le son de riz.

Si l'on souhaite réaliser un massage des jambes, des chevilles vers les cuisses, on peut fabriquer un mélange composé de 50 ml d'huile végétale et de 30 gouttes d'huiles essentielles, soit un peu moins d'un millilitre qui équivaut à 35 gouttes.

Au même titre que la prise d'un médicament pendant la grossesse, l'utilisation des huiles essentielles doit faire l'objet d'un suivi avec un professionnel de santé. Dans son ouvrage "Se soigner avec les huiles essentielles pendant la grossesse", Danièle Festy fournit un guide très complet pour trouver des solutions naturelles en attendant bébé du baby blues à la constipation, en passant par le rhume, la grippe ou encore les maux de tête.

Pour aller plus loin : "Se soigner avec les huiles essentielles pendant la grossesse" de Danièle Festy, Editions Leduc.