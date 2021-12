Grossesse et repas de Noël : quels sont les aliments autorisés et ceux à éviter ?

Quels sont les mets traditionnels de fêtes de fin d'année autorisés ou à éviter ? Isabelle Maerten, diététicienne, nous éclaire.

En dehors de l'alcool, quels sont les mets de Noël que la femme enceinte doit à tout prix éviter ?

Isabelle Maerten : De manière générale, il faut éviter tout ce qui est cru afin de limiter les risques d'infection à la toxoplasmose chez les femmes enceintes non immunisées. Cela concerne donc le foie gras non cuit, la charcuterie ou encore les poissons fumés. La toxoplasmose est un parasite qui se trouve dans la terre, il faut donc aussi préférer les légumes cuits aux crudités et s'assurer que les légumes sont parfaitement nettoyés.

Pour le plat de résistance, mieux vaut privilégier les viandes bien cuites, telles que la volaille. Pour les fromages, il est conseillé d'opter pour des produits à pâte cuite. Les huîtres et le saumon fumé sont également à proscrire car il y a un risque de contamination à la bactérie listeria, qui reste une maladie rare, mais qui peut s'avérer grave pour le fœtus.

Qu'en est-il des autres fruits de mer ?

Le principe reste le même : tous les fruits de mer et crustacés cuits au préalable sont autorisés. Par exemple le homard, les escargots, le saumon cuit...

Comment se faire plaisir pendant le repas de Noël lorsqu'on est enceinte ?

En dehors des aliments cités précédemment, on peut tout à fait prendre du plaisir à table, en mangeant par exemple du foie gras cuit, suivi d'une dinde aux marrons et d'une part de fromage à pâte cuite, type mimolette ou gouda.

Je dirais qu'en général, il n'y a pas d'interdits, mais plutôt des précautions à prendre. Une femme enceinte va par exemple limiter sa consommation de sucre pour éviter le diabète gestationnel. Mais elle peut tout à fait s'autoriser une part de bûche le soir de Noël, dans la mesure où elle fait attention le reste du temps.

Si c'est la femme enceinte qui reçoit des invités et qui prépare le repas, elle doit veiller à bien se laver les mains et vérifier que les aliments ne soient pas mélangés à la viande ou au poisson cru.