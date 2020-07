Google Maps souhaite faciliter la vie des cyclistes.

Fort de cette demande, Google a donc décidé d'améliorer ses algorithmes et de proposer des itinéraires spécifiquement adaptés aux vélos, à la fois grâce à ses équipes présentes sur le terrain, mais aussi à l'intelligence artificielle et l'intégration de nouvelles données précieuses.

Cela fait maintenant 10 ans que les itinéraires à vélo sont proposés via Google Maps, aujourd'hui disponibles dans une trentaine de pays. Or, depuis le début de l'année, les demandes d'itinéraires à vélo dans Google Maps ont bondi de 69%, atteignant un niveau record en juin 2020.

Google considère de plus en plus les trajets à vélo comme une réelle alternative aux autres modes de circulation en ville et c'est pourquoi son application Maps s'adapte aux besoins des cyclistes, avec une meilleure couverture des pistes cyclables mais aussi de nouveaux services à venir.

Pistes cyclables et vélos en libre-service

Depuis la fin du confinement, les nouvelles pistes cyclables se multiplient pour satisfaire le nombre croissant de cyclistes dans les villes. De fait, Google a mis en place un outil de téléchargement permettant aux différentes agences gouvernementales locales de mettre à jour leurs données et que toutes les dernières pistes ainsi créées s'affichent sur Google Maps.

Google innove également en proposant des informations sur les services de partage de vélos en libre-service.

Progressivement, les itinéraires à vélo vont également comprendre la partie détaillée, à pied, vers la station de partage la plus proche du point de départ ainsi que des informations pratiques sur la disponibilité des vélos en question.

Enfin, pour certaines villes, Maps proposera des liens pour directement lancer l'application appropriée. Les premières villes concernées par cette expérimentation sont pour le moment New York, Chicago, San Francisco et Washington, Montréal, Mexico, Rio de Janeiro et Sao Paulo, Londres et Taipei.

Google Maps n'est pas la seule application à proposer des itinéraires spécialement dédiés aux cyclistes mais ces efforts soulignent la place privilégiée du vélo aujourd'hui dans les modes de déplacement urbains. Google ne peut évidemment pas l'ignorer, à l'image de ce que propose Maps depuis plusieurs mois concernant la voiture électrique et tous ses services relatifs à la localisation de bornes de recharge. Les cyclistes qui n'ont pas attendu Google pour circuler en ville (et à la campagne) privilégient quant à eux déjà des applications comme Geovelo ou Komoot.