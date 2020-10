Fumer affecte le placenta des femmes enceintes, même après l'arrêt du tabac, montre une étude.

La consommation de tabac, même lorsqu’elle est stoppée avant la grossesse, peut avoir des conséquences sur le placenta de la femme enceinte, montre une étude française.

Des chercheurs de l’Inserm, du CNRS et de l’Université de Grenoble Alpes (UGA) ont étudié l’ADN placentaire de 568 femmes réparties en trois catégories : non fumeuses, ayant arrêté de fumer dans les trois mois précédant la grossesse ou ayant continué à fumer avant (ce qui reste très mauvais pour le bébé, même en tout début de grosesse) et pendant leur grossesse. Le résultat des recherches a été publié dans la revue BMC Medicine.