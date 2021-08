Fruits de saison : l’abricot, un précieux allié pour notre santé

L’abricot est un fruit de saison dont il faut profiter car il est éphémère. On ne le retrouve sur les étals que durant 3 mois, sans plus. Ce fruit regorge de vertus et de super nutriments favorables à notre bonne santé et provient des pays méditerranéens comme la Turquie, l’Espagne, la Grèce, la Syrie ou encore la France. Ce sont les plus gros producteurs d’abricots avec l’Iran comme nous l’apprend sante.lefigaro.fr. Ce fruit est originaire du nord-est de la Chine où il a fait son apparition il y a plus de 4000 ans, il fut ensuite introduit en Grèce et en Italie pour poursuivre sa route par-delà les frontières.

L’abricot regorge de super nutriments bienfaisants pour notre santé. On le déguste frais, séché ou en jus. Découvrons les vertus de ce fruit à la peau douce, aux couleurs éclatantes et aux saveurs rondement sucrées.