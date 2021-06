Feng Shui : tous les ingrédients pour bien aménager sa cuisine

La cuisine est devenue un lieu de vie à part entière, c’est un espace de convivialité et de partage. Depuis les années 90, la cuisine s’est décloisonnée et est devenue elle aussi une pièce à vivre. Elle était réservée autrefois à la préparation des repas, à l’abri des regards mais c’est aujourd’hui un endroit où il fait bon vivre et partager des instants en famille. On y révise parfois les devoirs, on échange sur la journée de chacun, on met la main à la pâte tous ensemble, on y reçoit parfois des amis autour d’un drink convivial où l’on échange une petite tranche de vie.

Les architectes et décorateurs ont porté toute leur attention sur la qualité de la configuration de cet espace de vie. Le Feng Shui contribue lui aussi à rendre ce lieu plus fluide, plus harmonieux, plus zen pour y laisser favorablement circuler la bonne énergie, le Chi (Qi). On remarque aussi la tendance de plus en plus marquée qui consiste à viser le zéro déchet dans la cuisine, la pièce la plus polluante de la maison.

Entre les éléments feu et eau présents dans nos cuisines, comment bien aménager cet espace de vie pour optimiser notre bien-être ? Petit focus sur quelques ingrédients Feng Shui qui nourriront nos idées de façon alléchante.