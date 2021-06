Feng shui : les fondements de cette philosophie de vie

Wooden vintage table shelf with pebble balance and 3d letters making the word feng shui over blurred modern kitchen with big window and dining table, zen concept interior design © Getty Images

Parfaire son bien-être, chez soi, c’est l’un des champs de possible que nous offre le Feng-Shui. Cet art millénaire d’origine chinoise vise à harmoniser nos lieux de vie, à équilibrer et favoriser la bonne circulation de l’énergie dans notre environnement pour optimiser notre bien-être, notre sérénité, notre santé et notre prospérité. Comment optimiser notre intérieur selon le principe du Feng-Shui pour pourvoir à notre épanouissement, à une meilleure harmonie ? Découvrons les principes fondamentaux de cette pratique ancestrale pour améliorer notre vie, pour tout simplement se sentir bien !

Le Feng-Shui : les 4 principes fondamentaux pour harmoniser son intérieur

7 images © Getty Images

Les fondements de cette discipline Chinoise reposent sur 4 préceptes essentiels comme nous l’apprend Lefengshui.com : l’énergie vitale : le Chi

le yin et le yang

les cinq éléments

le Pa Kua – les domaines de vie

1. L’énergie vitale : "le Chi"

7 images © Getty Images

L’élément prépondérant du Feng-Shui est l’énergie, "le Chi" que l’on veillera à faire circuler de la meilleure façon qui soit dans notre environnement. Tout ce qui nous entoure relèverait d’une énergie universelle. Cette énergie vitale circule en nous, dans notre environnement. De la fluidité de sa circulation découlera un ressenti positif, un sentiment de bien-être qui se répercutera sur notre santé, nos relations, notre vie. A lire aussi : Déplacer ses meubles pour un nouvel intérieur On veillera alors à aménager notre intérieur de sorte que l’énergie circule facilement, de façon fluide et douce. On évitera les angles saillants, les objets pointus, les espaces de vie encombrés, les recoins profonds ou étroits qui bloqueraient la bonne circulation du Chi. Disposer par exemple des plantes vertes dans les coins d'une pièce, là où le Chi à tendance à stagner est une excellente idée pour offrir un rebond à l'énergie. Surtout ne mettez pas de fleurs ou de plantes séchées, elles ont perdu toute leur puissance vitale et vous enverront alors des ondes négatives. Privilégiez le vivant !

2. Le yin et le yang

7 images © Getty Images

Le symbole du "yin yang" représente la croyance que tout dans l’univers est constitué de deux forces opposées mais complémentaires. Le Yin correspondrait à la terre, la lune, l’ombre, le froid, l’eau, l’humidité, la passivité, la féminité tandis que le Yang correspondrait au soleil, à la lumière, la chaleur, la sécheresse, l’activité, la masculinité comme mentionné par le Centre National de Ressources textuelles et lexicales dans sa traduction du Yin & Yang. A lire aussi : Connaissez-vous le Squircle ? La tendance décoration aux bords arrondis de 2021 Cet équilibre entre ces deux forces doit régner dans nos intérieurs, on veillera par exemple à mettre auprès des éléments yang comme une armoire en bois, des accessoires en métal et un miroir, des éléments Yin comme des coussins, des tapis et des rideaux. On vise la parfaite complémentarité entre ces deux forces.

3. La nature : les cinq éléments

7 images © Getty Image

La théorie des cinq éléments repose sur l’observation de la nature : tout évolue et tout se transforme perpétuellement. Les Cinq éléments sont le Bois, le Feu, la Terre, le Métal et l’Eau et chacun interfère avec les uns, les autres. Chaque élément peut se nourrir des autres ou au contraire se gêner mutuellement comme expliqué par fengshui.com. On visera ainsi le bon équilibre entre chacun de ces éléments pour que s’en dégage une parfaite harmonie. Associer correctement ceux-ci entre eux est important tant du point de vue de leur matière qu’à travers leurs formes. Ces éléments participeront au fait de conférer une ambiance calme, douce ou plutôt énergique, dynamique selon l’effet recherché mais toujours dans un judicieux équilibre. Une pièce de vie qui contiendrait une majorité de meubles en métal - style industriel - favoriserait les affaires, la gestion financière, l'ordre, l'organisation. Un excès de métal amènerait cependant à un manque de sociabilité, à la froideur, au contrôle excessif voire à la rigidité comme le mentionne accordeco.be dans son article sur le Feng Shui dans la décoration. Tout est question de bon équilibre, c'est le maître mot du Feng Shui.

4. Le Pa Kua – les domaines de vie

7 images © Getty Images

Le Pa Kua est un outil d’analyse essentiel du Feng Shui. Il permet de subdiviser tout un ensemble, votre intérieur ou chacune des pièces de vie, en 9 zones. Chacune de ces zones étant reliée entre elles et faisant partie d’un seul et même système. Le Pa Kua est un outil idéal pour détecter les domaines les plus faibles ou les plus forts de votre habitation et vous aidera à parfaire le tout dans cet esprit Feng Shui. Aux huit points cardinaux nord, sud, est, ouest, nord-est, nord-ouest, sud-est, sud-ouest viendront se juxtaposer les domaines de vie suivants comme repris par lefengshui.com : richesse et prospérité (sud-est)

reconnaissance et notoriété (sud)

mariage et amour (sud-ouest)

enfants (ouest)

mentors et communication (nord-ouest)

carrière(nord)

éducation et savoir (nord-est)

famille et santé (est). Chacune des zones sera valorisée par des éléments, des symboles propres. On valorisera ainsi la zone carrière par l’élément eau et tous les symboles associés. Votre vie professionnelle sera ainsi valorisée. Optimiser son environnement, son lieu de vie en favorisant la bonne circulation de l’énergie, en aménageant correctement son intérieur permettrait ainsi d’améliorer notre bien-être, notre santé, notre harmonie selon les préceptes fondamentaux du Feng Shui. Vous connaissez maintenant les maîtres mots, les axes fondamentaux qui permettront d’aligner votre état d'Etre à votre intérieur… Et inversement !