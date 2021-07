Feng Shui : comment bien aménager son salon ?

Le salon est par excellence le lieu de la convivialité et de la détente. C’est une pièce maîtresse de la maison où il fait bon se poser, se ressourcer mais aussi partager, vivre, échanger et recevoir des proches ou des invités. C’est un endroit qui doit rayonner de chaleur, de bien-être, il doit y faire bon vivre et inviter aux échanges. Cet espace familial est à la fois une sphère privée et publique.

On se rappelait il y a peu les fondements de cet art millénaire qu’est le Feng-Shui et qui vise à harmoniser nos lieux de vie, à équilibrer et favoriser la bonne circulation de l’énergie dans notre environnement pour optimiser notre bien-être, notre santé, notre prospérité et notre sérénité.

En raison de cette double fonction, le salon devra être à la fois confortable et douillet mais il invitera aussi aux échanges, à la conversation, aux petites confidences dans une ambiance assez intimiste. La pièce sera bien éclairée mais rayonnera aussi de la chaleur conférée à travers différents éléments de décoration et des couleurs. Le salon se revêt ainsi d’apparats qui sembleraient l’un à l’autre opposés mais qui peuvent tout au contraire se fondre merveilleusement bien ensemble. Là, comme dans toute autre pièce de la maison comme la cuisine, c’est le subtil et juste équilibre qui sera la ligne directrice de votre aménagement. Votre intuition sera aussi votre guide parfait !

Si votre salon est au contraire de petite dimension, on sera d’autant plus attentif à ne pas surcharger le lieu. On le désencombre donc mais on évitera aussi les meubles imposants, hauts et lourds. On privilégiera essentiellement des couleurs douces et claires qui agrandiront la pièce.

La simplicité sera donc du plus bel effet en optimisant ainsi la fluidité et donc la bonne circulation du Chi. On invite chez soi la rondeur dans cet esprit de chaleur. On évite impérativement :

La règle d’or consiste à favoriser considérablement la circulation du Chi comme les experts en Feng Shui nous le recommandent. On veillera à ne pas encombrer le salon, à ce qu’il soit en ordre et à ne pas le surcharger d’objets inutiles.

Si la télé nous offre quelques moments d’évasion ou d’information, ses ondes ne sont pas des plus favorables pour notre santé et notre bien-être. On évitera ainsi de la placer trop près des fauteuils et du canapé pour s’en préserver. Placer une plante à proximité ou même sur le meuble tv permet d’absorber ces ondes néfastes comme précisé sur le site déco.journaldesfemmes.fr.

Que serait un salon sans une cheminée ? En tout cas cette imagerie de la cheminée qui confère chaleur à la pièce est un élément important. La cheminée rayonne de sa bonne chaleur et diffuse sa petite lumière chatoyante qui invite au réconfort, à la douceur, à la détente. Adopter quelques gestes simples pour diminuer les émissions de particules fines du chauffage au bois fait partie aussi des bonnes petites attentions pour améliorer notre santé. Certaines habitations maintiennent l' élément cheminée à titre décoratif exclusivement. Dans ce cas précis, des plantes ou des éléments conséquents devront occuper l’antre de la cheminée pour que le Chi ne s’y échappe pas. On le confine vraiment chez soi tout en le laissant librement et aisément circuler.

Chez soi, dans cet espace dédié à la convivialité et la détente, on ne prévoit que le nécessaire et rien de plus, rien de moins ! Les meubles seront aux bords arrondis de préférence et de couleur tendre . Ils viendront entourer un élément central comme une table ou une cheminée sans obstruer la circulation du Chi.

Le salon est une pièce à vivre. On s’y détend et on y vit pleinement. On choisit donc avec grand soin les coloris qui s’afficheront aux murs ou à travers du mobilier et de la déco. On crée une ambiance et donc, on annonce la couleur ! Comme le souligne le site deco.journaldesfemmes.fr, cette pièce maîtresse de la maison est yang, cependant inviter trop de couleurs vives créerait un déséquilibre. On se fait donc plaisir mais avec parcimonie.

Votre créativité et votre intuition pourront s’exprimer selon vos préférences de coloris pour vos objets de décoration, vos tapis, vos coussins, vos fauteuils, vos rideaux… Tout devra se fondre en parfaite harmonie et contribuera à donner une tonalité à la fois chaleureuse et dynamisante. Les textures seront-elles aussi appréciables au toucher.

Pour les murs comme le conseille lefeng-shui.com, on dit oui aux couleurs suivantes :

jaune

ocre

crème

beige

Ces teintes facilitent les échanges et pourvoient à l’harmonie. Les petits objets déco, les coussins peuvent alors être un peu plus criards ou dans des matières plus lisses, plus brillantes, plus métal. L’équilibre doit se jouer dans les couleurs mais aussi dans les matières et leurs reflets.

Si, par exemple vous optez pour des murs aux coloris soutenus ou profonds, choisissez alors un ameublement plus clair, plus neutre et ajoutez dans votre divan un plaid ou encore l’un ou l’autre coussin de couleur vive ou texturé. Si à l’inverse vous laissez vos murs dans des teintes claires, apportez davantage de vie et de couleur à vos tentures, votre déco, ajoutez un tapis coloré ou à motifs…