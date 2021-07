Feng Shui : comment bien aménager son hall d’entrée ?

Selon la décoratrice énergétique Sylvie Lafrance , notre hall d’entrée en dit long sur nous, sur la façon que l'on a d’accueillir nos invités, sur le respect que l’on s’octroie à soi-même et sur le plaisir que l’on a à prendre soin de notre habitat. Ce lieu est une source d’énergie qu’on laisse rentrer, qui s’infiltre et qui impacte les autres pièces à vivre.

On évoquait il y a peu les fondements de cet art millénaire qu’est le Feng Shui et qui vise à harmoniser nos lieux de vie, à équilibrer et favoriser la bonne circulation de l’énergie dans notre environnement afin d’optimiser notre bien-être, notre santé, notre prospérité et notre sérénité.

On épinglera les 4 principes fondamentaux de référence pour harmoniser chaque espace de vie :

l’énergie vitale : le Chi (le Qi)

le yin et le yang

les cinq éléments

le Pa Kua – les domaines de vie

Comment appliquer ces lignes directrices pour l’aménagement de notre hall d’entrée ? Quels meubles, quels coloris, quelle déco, quel éclairage et quel agencement de cette pièce d’accueil… Rien n’est laissé au hasard pour inviter l’harmonie et les bonnes énergies dans ce lieu d’accueil et de ressourcement.