Feng Shui : comment bien aménager sa salle de bains ?

La salle de bains est le lieu parfait pour se bichonner, pour veiller à son bien-être, pour se nettoyer de toutes les impuretés corporelles mais aussi pour se purifier l’esprit. Cet espace de vie doit inviter à la détente, à la relaxation mais aussi être l’endroit où vous allez vous redynamiser et stimuler vos bonnes énergies. Si en plus de rendre cet espace Feng Shui, vous souhaitez viser l'objectif zéro déchet dans votre salle de bains, voici quelques bons conseils en un dé-clic ! Que ce soit avec un bon bain relaxant sous des brumes parfumées et une belle ambiance feutrée ou, le matin sous une douche revitalisante, la salle de bains est une pièce de vie où il est essentiel d’y trouver équilibre et harmonie. Comment aménager cet écrin de ressourcement pour que rayonnent de belles énergies ? Découvrons quelques astuces et conseils pour que cette pièce soit sous de bonnes vibrations Feng Shui.

Retour aux sources : les 4 éléments fondamentaux du Feng Shui

On se rappelait il y a peu les fondements de cet art millénaire qu’est le Feng-Shui et qui vise à harmoniser nos lieux de vie, à équilibrer et favoriser la bonne circulation de l’énergie dans notre environnement pour optimiser notre bien-être, notre santé, notre prospérité et notre sérénité. Lire aussi : Quel est votre élément Feng Shui ? On retiendra qu’il y a 4 principes fondamentaux, de référence pour harmoniser chaque espace de vie : l’énergie vitale : le Chi (le Qi)

le yin et le yang

les cinq éléments

le Pa Kua – les domaines de vie Comment appliquer ces lignes directrices pour l’aménagement de notre salle de bains ? Les meubles, les coloris, la déco, l’éclairage… Rien n’est laissé au hasard pour inviter l’harmonie en cette pièce de vie.

La parfaite circulation du Chi

Cette salle d’eau est une pièce humide en raison de sa fonctionnalité ce qui entrave la bonne circulation du Chi qui est un précepte essentiel selon les fondements du Feng Shui. On accordera dès lors une attention toute particulière à ce qu’il y règne une atmosphère saine pour éviter que le Chi ne stagne, comme nous le recommande Le-FengShui.com. On sera attentif aux points suivants : à la ventilation de la pièce

au choix des plantes qui absorbent l’humidité

au maintien du Chi dans la salle de bains Selon monjardinmamaison.fr, les plantes qui absorberaient l’humidité par excellence seraient les plantes de type tropicales comme : le spathiphyllum

le palmier nain

les nepenthes D’autres plantes contribuent pour leur part à l’optimisation des bonnes énergies dans nos espaces de vie, on se jouera de cette double perspective pour parfaire la bonne circulation du Chi et pour déployer de bonnes énergies. Selon le principe Feng Shui, on laissera la porte de la salle de bains fermée pour contenir le Chi et pour que les mauvaises énergies ne se répandent dans les autres pièces. Cependant, on sait combien le taux d'humidité d'une pièce peut être néfaste pour notre santé. Selon ce que préconise l'hygiène et la prévention des moisissures, on aura tendance à laisser la porte de la salle de bains ouverte pour éviter les moisissures. Autre petit détail croustillant, si vos toilettes sont intégrées à votre salle de bains, veillez à rabaisser le couvercle de vos wc afin que le Chi ne s’échappe. On contient donc le Chi dans la pièce en évitant toutes les ouvertures possibles mais on reste attentif à sa bonne mouvance.

Une décoration en toute simplicité

Dans le même esprit, la décoration ne devra pas entraver la circulation du Chi, on la choisira simple et minimaliste. On veille à ne pas encombrer la salle de bains qui est souvent un espace de petite envergure. Comme évoqué par Le-fengshui.com, la charge en humidité de ce lieu ralentit déjà la circulation du Chi, on veillera à parfaire la fluidité en n’apportant pas d’autres obstacles inutiles avec nos objets de décoration. La simplicité est la ligne directrice majeure de la salle de bains Feng Shui mais aussi l’ordre, le désencombrement et la propreté du lieu. Lire aussi : Astuces pour relooker votre salle de bain pour pas cher Pour aider la bonne circulation du Chi et agrandir la pièce, on veillera à l’aménager avec : des meubles légers

des carrelages

des miroirs

une déco épurée et apaisante

Les couleurs de l’élément eau

Autant que possible, on évitera l’élément feu dans la pièce, il ne fait effectivement pas bon ménage avec l’eau. Tout comme dans la cuisine où ces deux éléments sont constamment en présence l'un avec l'autre. Au niveau des coloris pour la décoration ou pour les murs on évitera de fait les teintes rouges ou orangées comme précisé sur femmesactuelles.fr. En dehors de cette petite attention, votre imagination pourra en faire voir de toutes les couleurs à cet espace de vie. L’essentiel est que vous vous y sentiez bien. Les contrastes peuvent y trouver leur compte en associant des murs aux teintes plus foncées avec un mobilier clair. De nombreux accessoires de couleurs vives peuvent aussi donner un peu de peps à cet endroit s’il est dans l'ensemble dans des teintes claires et sobres. Si votre créativité n’est pas au rendez-vous, jouez-vous des coloris pastels ou neutres que nous recommande Le FengShui.com et, vous ne pourrez pas vous tromper. Vous privilégierez alors : le rose

le vert

le bleu

le crème

l’ocre

le jaune

L’éclairage discret et modulable

