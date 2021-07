Feng Shui : comment bien aménager sa salle à manger ?

Tout comme la cuisine , la salle à manger est un lieu de convivialité et de partage . On s’y réunit en famille ou entre amis pour savourer un bon repas et échanger quelques tranches de vie, pour partager quelques anecdotes croustillantes sur la journée. Cet espace à vivre se fond de plus en plus avec la cuisine pour ne plus faire qu’une seule et même entité cohérente.

Comment appliquer ces lignes directrices pour l’aménagement de notre salle à manger ? Quels meubles, quels coloris, quelle déco, quel éclairage et quel agencement de la pièce à vivre… Rien n’est laissé au hasard pour inviter l’harmonie dans ce lieu de convivialité et de partage.

On se rappelait il y a peu les fondements de cet art millénaire qu’est le Feng Shui et qui vise à harmoniser nos lieux de vie, à équilibrer et favoriser la bonne circulation de l’énergie dans notre environnement afin d’ optimiser notre bien-être, notre santé, notre prospérité et notre sérénité.

La salle à manger doit inviter à la détente et à la sérénité pour prendre un réel plaisir à partager posément de bons moments que ce soit autour d’un repas ou encore pour échanger quelques bribes de vie.

Cette pièce répondra idéalement aux qualités suivantes :

1. Un espace à part entière

La salle à manger est parfois délaissée car la cuisine se substitue de plus en plus à ce lieu où il faisait bon se retrouver. Elle est pourtant la pièce propice au partage et à la sérénité car éloignée des éléments eau et feu qui s’entrechoquent dans la cuisine. En Feng Shui, cette pièce unique se revendique de plus en plus de son rôle majeur, à part entière et fédérateur pour toute la famille.

2. Un positionnement central

Selon les préceptes du Feng Shui, la salle à manger sera idéalement attenante à la cuisine. Si ces deux pièces de vie ont une fonctionnalité singulière, leur complémentarité est tout aussi effective. La nourriture, élément d’abondance, crée le lien entre ces deux pièces de vie. On s’emploie à concocter un bon repas côté cuisine tandis que l’on se pose pour partager les vivres côté salle à manger.

Cette pièce à vivre sert aussi et souvent de trait d’union entre la cuisine et le salon. On lui accorde toute son importance en Feng Shui.

3. Une fluidité pour faire circuler le Chi

Cette pièce de vie ne déroge pas à la règle de la fluidité pour faire circuler favorablement le Chi. On évitera ainsi tout obstacle ou tout encombrement qui bloquerait l’énergie ou la ferait stagner. On veillera à un agencement des meubles en toute simplicité et sobriété, on vise l’essentiel comme le souligne Le- fengshui.com.

4. Un espace sans nuisibles

On dit non aux interférences dans cette pièce de quelque nature que ce soit comme évoqué sur zentonik.fr. Pour favoriser la communication, on évitera les appareils électriques, les écrans d’ordinateur ou de télévision dans ce lieu dédié au bien-être et au partage. Les animaux ne seraient pas non plus les bienvenus dans la salle à manger où le sacre de la nourriture et donc de l’abondance est de mise. Ils vous sont particulièrement réservés.