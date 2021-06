Feng shui : comment bien aménager sa chambre

White table shelf with pebble balance and 3d letters making the word feng shui over evintage classic bedroom with soft bed full of pillows and blankets, zen concept interior design © Getty Images

Si on se remet à l’esprit le fait que nous passons près d’un tiers de notre vie à dormir, on mesure bien évidemment toute l’importance de bien harmoniser et équilibrer cet espace de vie. Y trouver un sommeil réparateur est essentiel tant cela impacte directement notre santé car c’est un véritable cauchemar pour ceux et celles qui ne parviennent désespérément pas à tomber dans les bras de Morphée. Lire aussi : Que se passe-t-il si on ne dort pas plusieurs jours d’affilée ? Faire de sa chambre un endroit serein, calme, reposant où la bonne énergie circule pour y passer des nuits de rêves est important. Le Feng Shui nous aide à aménager cet espace de la meilleure façon qui soit pour favoriser un bon sommeil et contribuer ainsi à notre bonne santé physique et mentale. Créer une ambiance zen, calme et reposante, disposer correctement les meubles, le lit, veillez à l’éclairage et aux couleurs… Voici un petit panel tout doux de bons conseils pour transformer votre chambre à coucher en un espace de rêve !

Petit retour aux sources : les 4 éléments essentiels du Feng Shui

On se rappelait il y a quelques jours les fondements de cet art millénaire qu’est le Feng-Shui et qui vise à harmoniser nos lieux de vie, à équilibrer et favoriser la bonne circulation de l’énergie dans notre environnement pour optimiser notre bien-être, notre santé, notre prospérité et notre sérénité. On retiendra qu’il y a 4 principes fondamentaux et de référence pour harmoniser un espace de vie : l’énergie vitale : le Chi

le yin et le yang

les cinq éléments

le Pa Kua – les domaines de vie Si décrypter le Pa Kua, trouver le juste équilibre entre le Yin et le Yang, transposer ces fondements à nos propres espaces de vie peut parfois nous sembler être du Chinois, imprégnons-nous de ces judicieux conseils imparables qui nous permettront d’aménager parfaitement notre chambre pour nous y sentir tellement bien et serein.

Une ambiance douce et moelleuse pour la chambre

L’atmosphère de votre chambre à coucher doit être reposante et enveloppante comme nous le conseillent les experts du Feng-Shui. Cet espace de vie doit être celui qui invite au repos, au ressourcement : tout doit évoquer la douceur, le moelleux à travers des couleurs, des matières, des meubles, de l’éclairage… Tout doit contribuer à l’apaisement, à l’harmonie et à la sérénité. Dans notre chambre, on veillera à : éviter le désordre, l’encombrement inutile

réduire les meubles à leur minimum pour favoriser la circulation du Chi

harmoniser l’ameublement et son agencement

favoriser sa nature Yin avec des matières douces et légères pour un sommeil réparateur

éviter les miroirs imposants qui représentent le Yang car ils stimulent l’énergie et perturbent la qualité du sommeil

éviter les sources électromagnétiques comme la tv, le téléphone, les écrans d’ordinateur

laisser les volets ouverts pour favoriser l’entrée de la lumière et donc de l’Energie

aérer sa chambre pour renouveler l’air La chambre à coucher sera autant que possible disposée à l’arrière de la maison, dans sa partie la plus intime et donc la plus éloignée de la porte d’entrée principale pour se prémunir du regard des visiteurs. On veille à se garantir cette bulle d’intimité comme le recommande Nathalie Lahy, spécialiste en Feng-Shui traditionnel.

L’emplacement du lit

Le choix de l’emplacement du lit est prioritaire, il sera positionné à l’endroit le plus harmonieux de la chambre et idéalement : éloigné de la porte et des fenêtres

positionné de manière à voir la porte

disposé entre deux fenêtres et jamais en dessous de l’une d’elles

jamais disposé entre ces deux points que sont la porte et la fenêtre pour laisser circuler le Chi (Qi)

la tête appuyée contre un mur

vos pieds non orientés directement face à la porte de la chambre C’est bien entendu le cas de figure idéal mais tous les espaces ne se prêtent pas à cette configuration optimale. Vous pouvez alors vous jouer de quelques petites astuces pour vous rapprocher au mieux de ces préceptes. Par exemple : si votre lit doit inévitablement être placé sous une fenêtre, parez-la de rideaux, de voilages, de stores ajoutez une tête de lit à votre couchage si vous ne pouvez le disposer contre un mur, cela fera écran disposez une plante ou une petite table ou un petit paravent pour éviter que vos pieds soient dans l’axe de la porte Il y a toujours des petites solutions pour conférer un esprit zen et pour parfaire à l’emplacement de votre lit. Mais, on dort la tête au Nord, à l’Ouest, dans les nuages… ? La question que l’on se pose tous mais cependant la réponse n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît comme nous le fait comprendre la spécialiste Nathalie Lahy. Les orientations sont cependant très importantes en Feng Shui tant elles impactent notre santé, nos relations, notre réussite comme elle le souligne… Utiliser son Ming Gua, calculer son chiffre Kua permettra de déterminer l’orientation idéale de son lit. C’est un calcul savant qui résout l’équation à partir de votre date de naissance, selon que vous soyez un homme, une femme et aussi selon votre intuition. Une histoire à dormir debout mais qui peut changer notre qualité de sommeil, notre bien-être.

Les meubles dans l’esprit Feng Shui

Le choix des meubles est déterminant pour conférer une ambiance douce, sereine et harmonieuse dans la chambre. On privilégiera les meubles : arrondis, non angulaires, pointus ou en angle

de couleurs claires, douces

positionnés loin du lit ou qui ne chargent pas celui-ci

apportant une sensation de légèreté

en bois clair de préférence ou des meubles, cirés ou non, aux teintes naturelles On évitera ainsi : les placards suspendus ou les étagères qui encadrent le lit

les aquariums ou les fontaines à eau

les miroirs imposants et qui reflètent le lit

les meubles tv, les appareils électriques

les plantes si la chambre est de petite taille et que l’on ne peut les distancer du lit

le métal qui ne favorisera pas le Yin Lire aussi : Quelles plantes mettre dans sa chambre pour purifier l’air ambiant ? On a souvent un petit penchant pour ces chambres qui incluent la salle d’eau, on aime ça, c’est tout confort. On veillera alors impérativement à faire barrage avec ces sources d’eau en installant une porte vitrée ou en installant un paravent afin d’éviter que l’énergie négative de la salle de bains ne se répande dans la chambre comme nous le recommandent les experts du site le feng-shui.com

Les couleurs

On reste dans les tons chauds et on évite ainsi à tout prix les couleurs vives qui apportent de la dynamique, qui stimule l’esprit comme le rouge, le jaune vif, l’orange… On mise tout sur les couleurs qui apaisent et qui invitent à la détente comme le font à merveilles les pastels. On préfère ainsi les couleurs Yin qu’on puise dans la palette de : rose poudré, vieux rose

pêche ou saumoné

lavande

parme

lilas

beige

crème

vert tendre

bleu ciel

blanc et gris clair On évite par contre ce qui est plus Yang, à savoir : les rayures et les imprimés criards

les couleurs vives

les grands contrastes Equilibre, douceur et harmonie sont les maîtres mots pour les teintes que vous privilégierez dans votre chambre.

L’éclairage

On reste infailliblement dans l’esprit de douceur, de chaleur. L’éclairage d’une chambre peut à lui seul la rendre de glace ou de feu ou inviter à la détente, à l’apaisement. On préférera ainsi des couleurs chaudes, douces et tamisées desquelles se dégagera une atmosphère Yin. Côté astuces, on peut se jouer de variateurs de lumière qui permettent de modérer l’intensité de votre éclairage. On peut aussi disposer de petits abat-jour ou de bougies… Tout ce qui amène douceur, sérénité et qui invite à la détente. Soignez précautionneusement votre éclairage dans votre chambre car il annonce réellement la couleur !

Les objets

Pour la décoration de la chambre, on évite impérativement tout ce qui stimule l’esprit, tout ce qui se rapporte à l’activité professionnelle, à la réflexion. N’oubliez pas que cet espace est celui de la détente par excellence. On privilégie ainsi des images, des objets déco qui invitent au calme, au repos, qui réchauffent votre coeur et vous mettent en joie. On évite notamment : les fleurs séchées

les tableaux qui nous ramènent à des souvenirs douloureux, à des proches disparus

les plantes flétries

les appareils électriques

les ordinateurs, les écrans

les bibliothèques, les livres

les objets coupants, anguleux Amenez douceur et joie à travers de quelques simples objets judicieusement disposés, avec parcimonie. Rien ne sert de charger ce lieu qui est dédié à l’apaisement, au ressourcement, à la sérénité. Misez sur une chambre dans son plus simple apparat avec une plante, une petite table ronde, un cadre zen ou qui vous met en joie, un jeté de lit doux et pastel, une lampe tamisée… Rien de plus et vous ne pourrez pas vous tromper., vous serez le roi, la reine du Feng Shui !