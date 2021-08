Feng Shui : comment aménager son jardin ?

Comment aménager correctement cet écrin de vie ? Des experts de ce plus ancien art paysager qu’est le Feng Shui nous enseignent le bon agencement de ce lieu de vie pour que l’on y trouve notre bon équilibre et notre bien-être.

Le jardin est le lieu par excellence où l’on aime se détendre, se vider l’esprit, se ressourcer et se reconnecter à la nature. Comme pour chacune des pièces à vivre de notre maison , cet espace vert est un lieu à part entière où faire circuler la bonne énergie, le Chi, est important. A ce titre un jardin bien aménager sous les préceptes du Feng Shui sera un véritable havre de paix comme le souligne domaine-maison.com . Ce lieu de ressourcement est l’endroit où l’on se reconnectera à soi, à ses racines et où l’on retrouvera sa bonne énergie.

On se rappelait il y a peu les fondements de cet art millénaire qu’est le Feng Shui et qui vise à harmoniser nos lieux de vie, à équilibrer et favoriser la bonne circulation de l’énergie dans notre environnement afin d’ optimiser notre bien-être, notre santé, notre prospérité et notre sérénité.

Ce matériau est souvent privilégié dans les jardins Feng Shui tant il élimine le stress et contribue au ressourcement par son toucher. On peut ainsi parsemer nos jardins ou nos allées de pierres ou de l'une ou l'autre sculpture qui contribueront à notre apaisement, à notre sérénité.

On retrouve souvent des petits points d’eau, des fontaines, des petites marres qui viennent agrémenter nos espaces verts. On sera attentif à ce que cet élément eau s’écoule lentement et sans jets fracassants. L’eau apportera alors apaisement et bien-être.

Cette ligne maîtresse est et reste la règle d’or pour ce lieu de vie qu’est le jardin. Favoriser la bonne circulation du Chi fera l’objet de notre première attention. On veillera à ce que ce flux d’énergie puisse circuler sans entrave comme le souligne rustica.fr. qui nous recommande de veiller à :

Préserver un bon équilibre entre tous les éléments qui constituent le jardin est important. Tout doit participer à une parfaite harmonie sous le précepte du Feng Shui.

Globalement, et comme nous le recommande laterreestunjardin.com, on veillera à ce que cet espace varie subtilement tous les éléments entre eux mais sans pour autant être trop chargé. Les éléments décoratifs seront disposés judicieusement sans constituer un obstacle au champ de vision, le regard ne doit pas s’y buter.

Au rythme des saisons

Le jardin évolue et suit les cycles naturels de la nature. On sera vigilant à garantir cette bonne dynamique au fil des saisons et on plantera alors des végétaux qui fleurissent à différents moments de l’année. Il importe que le jardin soit vivant à tout instant et que vous puissiez vous y ressourcer et y trouver de multiples agréments à chaque saison.

Des plantes florissantes

Les plantes sont prépondérantes au jardin, elles devront conférer une bonne énergie tout au long de l'année. Bien plus que les fleurs, les végétaux qui favorisent la bonne circulation du Chi devront être en parfaite santé comme le souligne laterreestunjardin.com. Ces plantes devront fructifier à différents moments de l'année. On peut par exemple opter pour des buissons hauts à feuillage persistant qui délimiteront aussi votre espace de vie sans toutefois être oppressants. On privilégie toujours la légèreté, la fluidité.

Lire aussi : 4 plantes aux odeurs envoûtantes et inattendues pour votre jardin

Comme pour chacune des pièces de la maison, on évite autant que possible les plantes à feuillage pointu ou encore les plantes avec des épines. On préférera aussi des espaces aérés et non surchargés pour favoriser la circulation du Chi.

Les arbres quant à eux ne seront pas disposés trop près de votre habitation pour ne pas créer une barrière imposante qui obstruerait la vue et qui bloquerait la fluidité de l’énergie.