Faites le plein de fer avec ces aliments !

La carence en fer se nomme l'anémie ferriprive et elle se caractérise par un manque de globules rouges dans le sang. Elle se traduit par une fatigue physique, une diminution de la résistance face aux infections, une pâleur ou des étourdissements. De bons apports quotidiens en fer sont donc très importants, notamment chez les enfants, les femmes, les sportifs et les personnes âgées. Zoom sur un minéral indispensable !

De l'importance du fer pour l'organisme On a besoin du fer pour être en forme ! - © SolStock - Getty Images/iStockphoto Le fer est présent en petite quantité dans l'organisme. C'est un oligo-élément minéral qui se trouve dans l'hémoglobine et la myoglobine. Il est, de ce fait, indispensable pour une bonne oxygénation des tissus et des cellules. Aussi, de nombreuses réactions enzymatiques en dépendent. On distingue le fer non-héminique, celui que l'on trouve par exemple dans les végétaux et les oeufs qui est peu absorbé par l'organisme et le fer héminique, qu'on trouve exclusivement dans les produits animaux et qui est beaucoup mieux absorbé.

Viande rouges, volailles et produits de la mer La viande rouge, une bonne source de fer - © karandaev - Getty Images/iStockphoto Les viandes rouges, les volailles et les produits de la mer sont d'excellentes source de fer. En plus de cela, en incluant aux repas une de ces sources, l'augmentation concomitante de fer non héminique augmente. En effet, un facteur présent dans ces protéines améliore l'absorption des deux formes de fer. Par exemple, en ajoutant du boeuf haché dans un chili aux haricots rouges, l'assimilation du fer non héminique contenu dans les haricots rouges est accrue. A noter que la vitamine B12 est produite par des bactéries que l'on ne trouve pratiquement que dans les aliments d'origine animale. Consommer de la viande et de la volaille est donc recommandé pour soigner une anémie.

Les légumineuses Les lentilles sont riches en fer - © peter bocklandt - Getty Images/iStockphoto Bien que le règne végétal ne soit pas aussi abondant en fer que les produits animaliers, certaines cultures sont pourtant dignes de considération. C'est le cas des haricots blancs et des lentilles, qui sont tous deux particulièrement riches en fer. Puisqu'il s'agit de fer végétal et non animal, vous pouvez les combiner avec de la vitamine C, des légumes dans une soupe par exemple ou du jus de lime en salade, pour en maximiser l'absorption.

Le cacao Faites le plein de fer avec ces aliments ! - © fcafotodigital - Getty Images/iStockphoto Avis aux gourmandes ! Le chocolat noir compte parmi les aliments les plus riches en fer. Préférez toutefois un bon chocolat à 70%. Deux petits carrés à l'heure du café apportent un bon complément en fer.

Le quinoa Du quinoa, en veux-tu en voilà - © nata_vkusidey - Getty Images/iStockphoto De plus en plus connue, cette pseudo-céréale qui vient d'Amérique du Sud est un véritable trésor nutritionnel. On considère le quinoa à la fois comme une céréale et comme une protéine. Les grains de quinoa sont sublimes en salade, aussi bien chauds que froids.

Les céréales non raffinées Faites le plein de fer avec ces aliments ! - © Olenaa - Getty Images/iStockphoto Les céréales complètes apportent également une bonne dose de fer végétal, en particulier le germe de blé. A noter aussi que les céréales de petit-déjeuner sont très souvent enrichies en fer pour subvenir aux besoins plus élevés des enfants.